FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 825
Все осталось по прежнему как и предполагалось
Резонанс данных, а что будет дальше? )
Приветик !
Есть прогноз - рисунок по Еврочки ?
Знаю у тебя новый рисунок должен быть , а не вчерашний .
Спасибо !
От чесслово почитал почитал..поржал естессно.. такое чувство что все втаптывают в грязь шамана какого-то за то что он ананирует правой рукой, хотя сами ананируют левой, и спорят что другой рукой нельзя ни в коем случае...забывая про то что итог к которому стремятся и те и те-один, хоть и неполиткорректный
эт я сам виноват - пишу не туда и не тем ((((
ну вот и 1.1240 как и говорилось =)
Зачем спешить?
1278 показало (нужно откорректировать на 30 пипок...)