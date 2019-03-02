FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 825

Новый комментарий
 
azfaraon:
Все осталось по прежнему как и  предполагалось 
Резонанс данных, а что будет дальше? )
[Удален]  
21april:
Резонанс данных, а что будет дальше? )
А я уже писал чего ожидаю
 
tuma88:

Приветик !
Есть  прогноз - рисунок  по Еврочки ?

Знаю   у  тебя  новый рисунок должен  быть , а не  вчерашний .

Спасибо !
 ничо не буду рисовать , привет!
 
Useddd:
От чесслово почитал почитал..поржал естессно.. такое чувство что все втаптывают в грязь шамана какого-то за то что он ананирует правой рукой, хотя сами ананируют левой, и спорят что другой рукой нельзя ни в коем случае...забывая про то что итог к которому стремятся и те и те-один, хоть и неполиткорректный
эт я сам виноват - пишу не туда и не тем ((((
[Удален]  
Ishim:
эт я сам виноват - пишу не туда и не тем ((((
Прикольно же ...Есть Человек он вообще кайфует ...Это же не каждому дано делать людям добро .Спасибо 
[Удален]  

ну вот и 1.1240 как и говорилось =)

 
Myth63:

ну вот и 1.1240 как и говорилось =)

1.1224 )))) 
 
Myth63:

ну вот и 1.1240 как и говорилось =)

Зачем спешить?
[Удален]  
21april:
Зачем спешить?
там лимтником вход и стоп стоит=) это картинка с основного счёта. стоп 15 пипок
 
Myth63:

ну вот и 1.1240 как и говорилось =)

1278 показало (нужно откорректировать на 30 пипок...)


1...818819820821822823824825826827828829830831832...2119
Новый комментарий