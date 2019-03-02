FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 821
=) только он в минусах, а остальные в плюсах =) вот и разница
Приветик !
Есть прогноз - рисунок по Еврочки ?
Знаю у тебя новый рисунок должен быть , а не вчерашний .
Спасибо !
...
я их замечаю уже на следующий день (иногда сразу же ). и дату возврата там либо сразу, либо чуть позже или самое печальное ваще через хз сколько.
но пародокс остаётся в том, что от долга сколько бы он не висел всегда отскок, всегда. (это как 5470, на самом деле это было 5477. залёт 1 пипка. на первой странице темы висит скрин)
иногда торгую в долги, иногда отскоки
но свожу себя к мысле что проще слоном зайти с коротким стопом от долга, чем думать когда он заберётся.
А потонцеал там скажем на 10-20 пиок СЛ 90-200 тэйка. но если слон, можно и 30-40 собрать и не парится потом до следующего.
От чесслово почитал почитал..поржал естессно.. такое чувство что все втаптывают в грязь шамана какого-то за то что он ананирует правой рукой, хотя сами ананируют левой, и спорят что другой рукой нельзя ни в коем случае...забывая про то что итог к которому стремятся и те и те-один, хоть и неполиткорректный
Батенька, а что вы здесь прочитать то хотели? Про точки входа в сделку? Про сопровождение сделки? Почему так, а не эдак? Так этого всего никто здесь рассказывать не будет точно. Ни здесь ни в другом месте. Сюда народ потрындеть заходят, ну, я так точно)
Оппонент к сожалению так и не ответил про наличие еще чьего-то памма из присутствующих. Но зато уверен в прибыльности торговли оных.
Меж тем глядя на телодвижения памма шамана,мне видно что здравое зерно там есть, иначе линия не выглядела бы так как она выглядит, нужна доработка. Хотя есть вообще такие-кто по кривой эквити торгует, как ни странно.
Так ветка о прогнозах не? Собственно по чужим прогнозам торговать и не собирался, понаблюдать-возможно. А тут вместо прогнозов картинки современного искусства, и прогнозы во все направления разом в одном скрине)))
Ну, я, например, фунтом торгую, прогноз по нему написал, дальше мне что делать? Ясное дело, с Сенсеем потроллить)))
А границы недельного канала не такая уж и абстракция)
Мне вот вообще не интересно кто как торгует, кроме Учителя, есс-но, ОН мой кумир , а вот здравую мысль о торговле, которая мне лично очень помогла, я услышал именно на этом форуме от Мифа года 2-2.5 назад.
то есть 2,5-3-4 года назад вы постили прогнозы и торговали не имея здравой мысли так?
Боюсь даже спрашивать что это была за мысль.