FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 822
то есть 2,5-3-4 года назад вы постили прогнозы и торговали не имея здравой мысли так?
Боюсь даже спрашивать что это была за мысль.
Именно так, год +, год минус, так и торговал)
А про мысль говорил - это базар)
вопросов боле не имею
Так я таки имею. Расскажите нам что либо о торговле.
Вам чёрточки от коль до коль поставить со временем входов/выходов? В коих вы тоже общественности отказываете. Увы-нет.
А рассказывать сказки которые и тут треплят, без формализации и объяснений-безсмысслено, потому как теорий под это всё можно привести уйму. А спорить до посинения чья теория лучше-не имеет смысла, потому как доказательств на словах быть не может, а бабками доказывать никто не будет.
ПС. Слава РОССИИ!
а луню побоку разговоры, у него свой базар...
ПС. Слава РОССИИ!
EURNZD buy 4937 TP 5223
Миф, полный резонанс по луню...
Я, например, свой рассказ о картошке считаю очень ценной информацией. Спорить тоже ни с кем не собираюсь, хотел просто услышать ваш взгляд на торговлю.
В том то и дело что пример с картошкой идеален в рамках вашей системы, уйму чего можно по-мимо картошки и базара приплести для понимания. На вашем же примере с картошкой объяснил почему.
Но вы от этого отстранились.