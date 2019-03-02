FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 822

Useddd:

то есть 2,5-3-4 года назад вы постили прогнозы и торговали не имея здравой мысли так?

Боюсь даже спрашивать что это была за мысль. 

Именно так, год +, год минус, так и торговал)

А про мысль говорил - это базар) 

 
вопросов боле не имею
 
Так я таки имею. Расскажите нам что либо о торговле.
 
Вам чёрточки от коль до коль поставить со временем входов/выходов? В коих вы тоже общественности отказываете. Увы-нет.

А рассказывать сказки которые и тут треплят, без формализации и объяснений-безсмысслено, потому как теорий под это всё можно привести уйму. А спорить до посинения чья теория лучше-не имеет смысла, потому как доказательств на словах быть не может, а бабками доказывать никто не будет.

 

ПС. Слава РОССИИ!

 
а луню побоку разговоры, у него свой базар...
 
Я, например, свой рассказ о картошке считаю очень ценной информацией. Спорить тоже ни с кем не собираюсь, хотел просто услышать ваш взгляд на торговлю. И каким боком здесь Россия?
 
Проверим "горный" календарь  в 16:30 (МСК))
 
EURNZD buy 4937 TP 5223

 

Миф, полный резонанс по луню...

 
Я, например, свой рассказ о картошке считаю очень ценной информацией. Спорить тоже ни с кем не собираюсь, хотел просто услышать ваш взгляд на торговлю.

В том то и дело что пример с картошкой идеален в рамках вашей системы, уйму чего можно по-мимо картошки и базара приплести для понимания. На вашем же примере с картошкой объяснил почему.

Но вы от этого отстранились. 

