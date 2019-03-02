FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 817
С Шаманом, размышлять о великом!))))
Моя твоя не понимать. Как по мне, так нет никаких долгов, есть структура, не всегда ярко выраженная, но, постфактум, всё проясняется и становится на свои места...
Сделать платную подписку, будет дополнительный заработок, наймёшь кого-нибудь в огороде ковыряться))) Оденешь жёлтые штаны и будешь плевать на всех))))
Есть, ну, может название странное, но, скажем так, есть места обязательные для посещения в определенные дни))))))
жахи строго от долга с гарантией отскока=) и стопом в 10 пипок=)
просто ещё не до конца понять не могу по какому принцепу и сигналу они за долгами бегают, но то что бегают это я и вам показывал.
http://www.youtube.com/watch?v=1VrMwX1saS8
Это волны, волны! ) (спросить Зэ Спекулятор)
Его последняя смыла)))
Волна́ — изменение состояния среды (возмущение), распространяющееся в этой среде и переносящее с собой энергию. Другими словами: «…волнами или волной называют изменяющееся со временем пространственное чередование максимумов и минимумов любой физической величины, например, плотности вещества, напряжённости электрического поля, температуры.
я их замечаю уже на следующий день (иногда сразу же ). и дату возврата там либо сразу, либо чуть позже или самое печальное ваще через хз сколько.
но пародокс остаётся в том, что от долга сколько бы он не висел всегда отскок, всегда. (это как 5470, на самом деле это было 5477. залёт 1 пипка. на первой странице темы висит скрин)
иногда торгую в долги, иногда отскоки
но свожу себя к мысле что проще слоном зайти с коротким стопом от долга, чем думать когда он заберётся.
А потонцеал там скажем на 10-20 пиок СЛ 90-200 тэйка. но если слон, можно и 30-40 собрать и не парится потом до следующего.