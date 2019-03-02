FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 820

Myth63:

да всё в шоколаде =) что тут такого =) 

Мне интересно, кроме вас кто-то вашу херомантию понимает))))))))
Myth63:
про него я и оветил=) покупать его точно не буду.даже на хорошой поддержке.
Дело ваше конечно ...Я думаю ,если чтото и будет то только по этой валютной паре  на только этой недели 
Useddd:
Мне интересно, кроме вас кто-то вашу херомантию понимает))))))))

там  стрелочки =)

эти прямоугольнички, канал цены на неделю=)

поройся в начале, я там шаблончик кидал если не потёрли =) 

 

вполне вероятно:


Lesorub:

вполне вероятно:


никто не спорит=)
 
Myth63:
никто не спорит=)
посмотрите киви, че ему еще нужно для снижения?
 
Просто сродни этому..

Ни прогноза, ни точек входа, вообще нифига))))) предположил что стрелочки хоть подскажут о вашем развитии мысли, тоже нет, уж больно в несуразном месте они стоят, даже на истории.

 

чорт ё знает что куда, но манера, с которой подаётся-на высоте. думал люди серьёзнее..

 
От чесслово почитал почитал..поржал естессно.. такое чувство что все втаптывают в грязь шамана какого-то за то что он ананирует правой рукой, хотя сами ананируют левой, и спорят что другой рукой нельзя ни в коем случае...забывая про то что итог к которому стремятся и те и те-один, хоть и неполиткорректный
Useddd:

Просто сродни этому..

Ни прогноза, ни точек входа, вообще нифига))))) предположил что стрелочки хоть подскажут о вашем развитии мысли, тоже нет, уж больно в несуразном месте они стоят, даже на истории.

 

это направление . стрелочка просто указатель. и я не даю никогда уровни входа, но могу дать точки выхода=)
Useddd:
От чесслово почитал почитал..поржал естессно.. такое чувство что все втаптывают в грязь шамана какого-то за то что он ананирует правой рукой, хотя сами ананируют левой, и спорят что другой рукой нельзя ни в коем случае...

=) только он в минусах, а остальные в плюсах =) вот и разница

