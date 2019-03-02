FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 818
Доброго дня ...
Мои две копейки ...Фунту нужно изменить свой угол наклона .Либо его самого наклонят
минута фута... смотрим...
Тухляк!
Вся песня вокруг Карни шоу "Отчёт по инфляции", или кто быстрей повысит ставки)
ктото может посмотреть как дела с обьямами на каде *? на ниья смотрю котиру не могу вытащить по ней
какой то тухляк на базаре...
всё летает так как и должео=) тухляк там где каналы пробиты=)
ауди гоняет, бакс гоняет, да...
но все в середине
кадик и зар (скоро) вот на уровнях