Доброго дня ...

Мои две копейки ...Фунту нужно изменить свой угол наклона .Либо его самого наклонят 

 
Зарушка  живой! )
минута фута... смотрим...
 
минута фута... смотрим...

Тухляк!

Вся песня вокруг Карни шоу "Отчёт по инфляции", или кто быстрей повысит ставки) 

бамбучило =)
ктото может посмотреть как дела с обьямами на каде *? на ниья смотрю котиру не могу вытащить по ней
 
ктото может посмотреть как дела с обьямами на каде *? на ниья смотрю котиру не могу вытащить по ней
смотрю покупку с текущих на 80п... это не по нинзи))
 

какой то тухляк на базаре...


какой то тухляк на базаре...


всё летает так как и должно=) тухляк там где каналы пробиты=)
 
всё летает так как и должео=) тухляк там где каналы пробиты=)

ауди гоняет, бакс гоняет, да...

но все в середине

кадик и зар (скоро) вот на уровнях

