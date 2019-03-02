FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 810
Так я не умею)))
В реале мозг немного напряжешь и выдадут нужные карты
А в компе не честно, сервак распределяет шансы 50 на 50 как не напрягай мозжечок, толку не будет, только сервак зависнет или инет падет.
Так это бесплатный турнир, говорю же - не умею)15000 игроков и вперед)
Вася) А аватарку правильно сменил, привычнее)
Никак не могу до финала дойти из 15000, на последней тысяче всегда обувают)
cмотри как мой прогноз по рублю сработал!, а ты тогда про 100 бухтел )))))
А вам не кажется, подозрительным, что сетевики решили заморозить цену на ряд продуктов, они так упорно этого не хотели, но теперь сами предлагают её заморозит.
ну да подозрительно - оставить дорогими!
В Мариуполе курс доллара поднялся до 44 гривен, в городе паника
вот лазию по новостям - http://www.bfm.ru/news/286965 (вот бы чего прогноз сделать))))))
ну да подозрительно - оставить дорогими!
В Мариуполе курс доллара поднялся до 44 гривен, в городе паника
Сейчас гривна должна стоить выше белорусского рубля.
Надо им соль завозить
Если рубль резко упадет, у них официальный повод не снижать стоимость товара
процентов 70% товаров так и останутся с сегодняшними ценами - всегда так было. )))))
конечно на 46 можно купить ))))
вполне вероятно: