FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 810

stranger:
Так я не умею)))

В реале мозг немного напряжешь и выдадут нужные карты

А в компе не честно, сервак распределяет шансы 50 на 50 как не напрягай мозжечок, толку не будет, только сервак зависнет или инет падет.

 
stranger:
Так это бесплатный турнир, говорю же - не умею)15000 игроков и вперед)
ну условный капитал выделяют, сколько осталось?
 
stranger:

Вася) А аватарку правильно сменил, привычнее) 

Никак не могу до финала дойти из 15000, на последней тысяче всегда обувают)

 

cмотри как мой прогноз по рублю сработал!, а ты тогда про 100 бухтел )))))  

 
А вам не кажется, подозрительным, что сетевики решили заморозить цену на ряд продуктов, они так упорно этого не хотели, но теперь сами предлагают её заморозит.
 
ну да подозрительно - оставить дорогими!

 

 В Мариуполе курс доллара поднялся до 44 гривен, в городе паника

вот лазию по новостям - http://www.bfm.ru/news/286965    (вот бы чего прогноз сделать))))))

 
Если рубль резко упадет, у них официальный повод не снижать стоимость товара
 
Сейчас гривна должна стоить выше белорусского рубля.

Надо им соль завозить

 
процентов 70% товаров так и останутся с сегодняшними ценами - всегда так было. )))))
 
реклама еще поражает, мобильник за 17000 и еще говорят по прошлогодним ценам в прошлом году, плазму можно было купить за такие бабки.
 
Ishim:
конечно на 46 можно купить ))))

вполне вероятно:


