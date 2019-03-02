FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 813

Самое интересное, когда учишь, все со временем забываешь. А когда не учишь, из головы выкинуть не можешь.

Наверно, это связано с пониманием. При зубрежке, основной акцент делается чтобы запомнить, а не понять суть, в связи с этим знания утрачиваются

 
Myth63:
ты думаешь я учил ? =) хотя нет, вышка в институте со своими интегралами ппц, вот это учил.
На 51 уже не хочешь?)
stranger:
На 51 уже не хочешь?)

я докупать там буду =) но на памме пробую солить=)

приходится скальперить мелкими лотами(= депо всего 100$ захотелось попробывать как это начинать памм с такой суммы=) 

 
Myth63:
я докупать там буду =) но на паме пробую солить=)
А на 48 хочешь? )
 
Myth63:
я докупать там буду =) но на паме пробую солить=)
Это будет на следующем контракте, а солить рано.
 
21april:
А на 48 хочешь? )

Я там никого не знаю ...  

stranger:
Это будет на следующем контракте, а солить рано.

5552 и 5566 это две точки засола у меня были стоп за ними 5570. посмотрим. жду возврат под  55. закрою часть и остальное в БУ.

сейчас народ начинает покупать типо тренд сменился, есть вариант что их чпокнут =) кто не рискует тот и не рискует =)

мне вот надо % 200 сделать до середины марта=) чтобы  чувствовать спокойную торговлю. а то просалка в 100 пипок это уже 10% (= (а я поставил цель просадка не более 20)  а по системе "недельный канал"  есть исторические залёты на 550 +- так что ... надо тестить. Этот пам работает не по основной идеи а именно по системе. да есть скальперство, но опять же, всё в приделах риска.  

 
Myth63:
5552 и 5566 это две точки засола у меня были стоп за ними 5570. посмотрим. жду возврат под  55. закрою часть и остальное в БУ.

Как то несолидно)))

Да на мт5 после шести фигур увидели, что он растет)))) Если откат и будет, то не ниже 5424.

 
Lesorub:

эт Артикул в юности?


В юности я был зачмыренным ботаном )))
 
artikul:
В юности я был зачмыренным ботаном )))
Профессор, ёпт, где вы пропадали?))))
