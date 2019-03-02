FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 813
Самое интересное, когда учишь, все со временем забываешь. А когда не учишь, из головы выкинуть не можешь.
Наверно, это связано с пониманием. При зубрежке, основной акцент делается чтобы запомнить, а не понять суть, в связи с этим знания утрачиваются
ты думаешь я учил ? =) хотя нет, вышка в институте со своими интегралами ппц, вот это учил.
На 51 уже не хочешь?)
я докупать там буду =) но на памме пробую солить=)
приходится скальперить мелкими лотами(= депо всего 100$ захотелось попробывать как это начинать памм с такой суммы=)
А на 48 хочешь? )
Я там никого не знаю ...
Это будет на следующем контракте, а солить рано.
5552 и 5566 это две точки засола у меня были стоп за ними 5570. посмотрим. жду возврат под 55. закрою часть и остальное в БУ.
сейчас народ начинает покупать типо тренд сменился, есть вариант что их чпокнут =) кто не рискует тот и не рискует =)
мне вот надо % 200 сделать до середины марта=) чтобы чувствовать спокойную торговлю. а то просалка в 100 пипок это уже 10% (= (а я поставил цель просадка не более 20) а по системе "недельный канал" есть исторические залёты на 550 +- так что ... надо тестить. Этот пам работает не по основной идеи а именно по системе. да есть скальперство, но опять же, всё в приделах риска.
Как то несолидно)))
Да на мт5 после шести фигур увидели, что он растет)))) Если откат и будет, то не ниже 5424.
эт Артикул в юности?
В юности я был зачмыренным ботаном )))