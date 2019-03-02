FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 812

Доллар ослаб)

 

 
Alexey:
И это все сразу на 1320
хорошего торгового дня!!))
 
Ishim:

cмотри как мой прогноз по рублю сработал!, а ты тогда про 100 бухтел )))))  

Молодец)

Lesorub:

вполне вероятно:


Илья, муйней не занимайся) 

 
Useddd:
Что значит-"лента ускорилась  пошли покупки"? Можно говорить что это повышение активности торгов, аналогия с форексом-повышение тиковой активности, по-тому и тиковые объемы форекса коррелируют с реальными объемами. Движняк предсказывается раньше, чем без использования этой активности. Но реальные объемы на фьючах дают такую инфу, на форексе же эту инфу даёт экзотика. Разница в наличии всей экзотики, коей нет нигде в полном объёме, в вычислительных ресурсах и методах расчёта, не более. Баста

Это все мысли про себя были, не надо обращать внимания)

Хватает калькулятора и знания математики за пятый класс церковно-приходской школы) 

[Удален]  
stranger:

Хватает калькулятора и знания математики за пятый класс церковно-приходской школы) 

это что тогда получается???? что трёх кратному чемпиону города по математическим олимпиадам тут делать нечего ???? =)
 
Myth63:
это что тогда получается???? что трёх кратному чемпиону города по математическим олимпиадам тут делать нечего ???? =)

Не, иди покури)

Честно говоря все что связано с математикой я никогда не учил, пару раз книжки открывал за всю жизнь, я это просто знал, преподы ахреневали))) 

[Удален]  
stranger:
Не, иди покури)
иду, курю..... (-    =))))))
 
stranger:

Это все мысли про себя были, не надо обращать внимания)

Хватает калькулятора и знания математики за пятый класс церковно-приходской школы) 

мощности нужны в моём варианте, по-тому и разделил понятие использования экзотики всей, и анализ активности объёмов и цены фьючей.

При этом верхняя математика к этому никакого отношения не имеет тоже, объёмы простых расчётов в моём варианте большие. 

[Удален]  
stranger:

Честно говоря все что связано с математикой я никогда не учил, пару раз книжки открывал за всю жизнь, я это просто знал, преподы ахреневали))) 

ты думаешь я учил ? =) хотя нет, вышка в институте со своими интегралами ппц, вот это учил.
 
Myth63:
иду, курю..... (-    =))))))

эт Артикул в юности?


