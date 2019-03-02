FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 812
Доллар ослаб)
И это все сразу на 1320
cмотри как мой прогноз по рублю сработал!, а ты тогда про 100 бухтел )))))
Молодец)
вполне вероятно:
Илья, муйней не занимайся)
Что значит-"лента ускорилась пошли покупки"? Можно говорить что это повышение активности торгов, аналогия с форексом-повышение тиковой активности, по-тому и тиковые объемы форекса коррелируют с реальными объемами. Движняк предсказывается раньше, чем без использования этой активности. Но реальные объемы на фьючах дают такую инфу, на форексе же эту инфу даёт экзотика. Разница в наличии всей экзотики, коей нет нигде в полном объёме, в вычислительных ресурсах и методах расчёта, не более. Баста
Это все мысли про себя были, не надо обращать внимания)
Хватает калькулятора и знания математики за пятый класс церковно-приходской школы)
это что тогда получается???? что трёх кратному чемпиону города по математическим олимпиадам тут делать нечего ???? =)
Не, иди покури)
Честно говоря все что связано с математикой я никогда не учил, пару раз книжки открывал за всю жизнь, я это просто знал, преподы ахреневали)))
Это все мысли про себя были, не надо обращать внимания)
мощности нужны в моём варианте, по-тому и разделил понятие использования экзотики всей, и анализ активности объёмов и цены фьючей.
При этом верхняя математика к этому никакого отношения не имеет тоже, объёмы простых расчётов в моём варианте большие.
Честно говоря все что связано с математикой я никогда не учил, пару раз книжки открывал за всю жизнь, я это просто знал, преподы ахреневали)))
иду, курю..... (- =))))))
эт Артикул в юности?