FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 809
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Мне прогнозы не надо, скажи просто - вот это продать-купить отсюда до туда) Пох откаты, просто лоу-хай или хай-лоу.
Как я фунт говорил 50-57. И все.
еще дадут купить и не раз)))
конечно на 46 можно купить ))))
Вася) А аватарку правильно сменил, привычнее)
Никак не могу до финала дойти из 15000, на последней тысяче всегда обувают)
конечно на 46 можно купить ))))
на аве очередное божество? уже индийское
Вася) А аватарку правильно сменил, привычнее)
Никак не могу до финала дойти из 15000, на последней тысяче всегда обувают)
Нашли с кем играть
Играть нужно в реале
Нашли с кем играть
И вот так всегда)
Нашли с кем играть
Играть нужно в реале
И вот так всегда)
Сколько слили?
Сколько слили?