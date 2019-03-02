FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 808

tuma88:

Приветик !
Ну  вот :-)

По Еврочки  нарисуй прогноз    пожалуйста !

Спасибо !

 

 
azfaraon:
Ninja Trader  просит код лицензии как вы ее используете?
региться надо потом на мыло прийдет
 
senat999:
региться надо потом на мыло прийдет
На мыло приходит только логин и пароль.
 

tol64:
А от АМР ключ.

А от АМР ключ. 

stranger:
Я и вышивать могу 
 
stranger:
я так понял там демо на мясяц,мне её установить ещё надо
 
azfaraon:
Я и вышивать могу 
Я не к тому спрашивал. Учился сколько?
stranger:
Я не к тому спрашивал. Учился сколько?
Мне почти 40 ...Больше работал ..Фин кредит закончил
 
azfaraon:
Ну, значит пять лет.

А торговлю изучать не надо? Просто взял и торгую?)

Ну, значит пять лет.

А торговлю изучать не надо? Просто взял и торгую?) 

stranger:

Ну, значит пять лет.

А торговлю изучать не надо? Просто взял и торгую?) 

Я уже 10 лет на этом рынке если честным быть и кроме этого ничем не занят ...содержу семью на заработок от торговли  ..А обьемы хочу развиваться и вы я вижу очень адекватный Человек 
