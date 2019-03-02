FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 808
tuma88:
Приветик !
Ну вот :-)
По Еврочки нарисуй прогноз пожалуйста !
Спасибо !
Ninja Trader просит код лицензии как вы ее используете?
региться надо потом на мыло прийдет
tol64:
На мыло приходит только логин и пароль.
А от АМР ключ.
Я и вышивать могу
Я не к тому спрашивал. Учился сколько?
Мне почти 40 ...Больше работал ..Фин кредит закончил
Ну, значит пять лет.
А торговлю изучать не надо? Просто взял и торгую?)
