FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 805
ты долгосрочник - табэ это не надо.
Во первых, не долгосрочник, во вторых, надо развиваться)))
Так что, покажешь?
Ясно. Т.е. краткосрочные прогнозы не получаются и 40-50 пипок каждый день тоже? Так как ты торгуешь то? методом тыка?)))))
ну слушай - тут главное действие растёт купи, а про ТА тебе что ли рассказывать , ТФ - м15, м30 Н1, каналы когда появятся обязательно надо поторговать, ну и пару тройку индюков. (а со стопом сам уж как нибудь определяйся, можно вообще встречный использовать на уровне стопа, перестала расти закрыл бай сиганл на рост открыл бай - а селл да фиг с ним)
Так что, покажешь?
Не, ты мне на примерах, вот здесь я вошел, а вот здесь закрыл 50 пип)))
помнишь еврой торговал со стопами 140пп. на 17 сделок был один лось - потом правда начался безоткат и было это уже за кадром (не скринил) 3 лося подряд - просто надо подстраховаться от безотката и всё! (после 2х лосей подряд перерыв - например)
он знаешь чего тебе вопросы задавал?
https://www.mql5.com/ru/forum/38821/page799#comment_1390257
Сенсея ищет
https://www.mql5.com/ru/forum/41110/page3#comment_1390762
я тебе открою тайну! по объёмам не знаю (если против ты покажи 10 входов удачных на объёмах), а по графику цены торговать научить невозможно - там надо видеть! (одно и то же показывают только рисунки не идентичные, ну как подтвердите пароль и там кривой шрифт - вот если ты его не угадываешь - то тебе надо каждый раз показывать что это одно и то же)
А чо ты туда копипастишь? (если надо я сам нафлужу)
так тума уже рисует, что в прошлом? это ты в прошлом, а проторгованные объёмы в будущем, подскажу опять (скидка тебе на сколероз) - паттерны в будущее тянутся. (сейчас баяны в моде - скажи что это случайный процесс нарисованный необразованными спекулянтами))))
по енке - (((( -5 баксов залочил - на 18.20 собралась - это хорошо буду торговать если вверх пришлось бы крыть убыток. (забыл когда крыл убыток - пару месяцев назад кажется)
..... а почему с маленькой буквы ?
Машки... А я показывал машки ? У меня Фибочка была на том рисунке.
1,1315 /1,1320 бай лимит ) если чо ! ( пока предварительно).
Спасибо !
