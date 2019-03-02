FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 805

Ishim:
ты долгосрочник - табэ это не надо. 

Во первых, не долгосрочник, во вторых, надо развиваться)))

Так что, покажешь? 

Ясно. Т.е. краткосрочные прогнозы не получаются и 40-50 пипок каждый день тоже? Так как ты торгуешь то? методом тыка?))))) 

 
ну слушай - тут главное действие растёт купи, а про ТА тебе что ли рассказывать , ТФ - м15, м30 Н1, каналы когда появятся обязательно надо поторговать, ну и пару тройку индюков. (а со стопом сам уж как нибудь определяйся, можно вообще встречный использовать на уровне стопа, перестала расти закрыл бай сиганл на рост открыл бай - а селл да фиг с ним)
 
Не, ты мне на примерах, вот здесь я вошел, а вот здесь закрыл 50 пип))) Написать это, даже с объяснениями, зайет у тебя минут 10 в день от силы.
 
Так что, покажешь? 

помнишь еврой торговал со стопами 140пп. на 17 сделок был один лось - потом правда начался безоткат и было это уже за кадром (не скринил) 3 лося подряд - просто надо подстраховаться от безотката и всё! (после 2х лосей подряд перерыв - например)
 
я тут выкладывал по евре сделки при открытомселле  0,03 лоте и просадке 20 баксов на баях прядка 50 заработал ))))). (такой конкретики нет ровно 50 пунктов на м1 - от пунктаА до пункта Б)
 
Ishim:
помнишь еврой торговал со стопами 140пп. на 17 сделок был один лось - потом правда начался безоткат и было это уже за кадром (не скринил) 3 лося подряд - просто надо подстраховаться от безотката и всё! (после 2х лосей подряд перерыв - например)

он знаешь чего тебе вопросы задавал?

https://www.mql5.com/ru/forum/38821/page799#comment_1390257

Сенсея ищет

https://www.mql5.com/ru/forum/41110/page3#comment_1390762 

https://www.mql5.com/ru/forum/38821/page799#comment_1390257

Сенсея ищет

https://www.mql5.com/ru/forum/41110/page3#comment_1390762 

я тебе открою тайну! по объёмам не знаю (если против ты покажи 10 входов удачных на объёмах), а по графику цены торговать научить невозможно - там надо видеть! (одно и то же показывают только рисунки не идентичные, ну как подтвердите пароль и там кривой шрифт - вот если ты его не угадываешь - то тебе надо каждый раз показывать что это одно и то же)

А чо ты туда копипастишь? (если надо я сам нафлужу) 

 
А чо ты туда копипастишь? (если надо я сам нафлужу) 

 
так тума уже рисует, что в прошлом? это ты в прошлом, а проторгованные объёмы в будущем, подскажу опять (скидка тебе на сколероз) - паттерны в будущее тянутся. (сейчас баяны в моде - скажи что это случайный процесс нарисованный необразованными спекулянтами))))

по енке - (((( -5 баксов залочил - на 18.20 собралась - это хорошо буду торговать если  вверх пришлось бы крыть убыток. (забыл когда крыл убыток - пару месяцев назад кажется)


..... а  почему с маленькой буквы ?

Машки... А  я показывал машки ?  У  меня  Фибочка была на том рисунке.

1,1315 /1,1320  бай лимит )  если  чо !  ( пока предварительно).

Спасибо !
stranger:

Эта прога как называется?
