FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 804
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
не понял, у меня фунт 55 с гепом... а фу, глюки))
да фунт никогда долго и не падал - вжжжик и тама )))
Учитель, давай про диски, жги)))))
Учитель, давай про диски, жги)))))
тебя учить только портить (((
Давай, поржем))))
Давай, поржем))))
ну не надо мною же ((((
103
спасибо конечно,но я так еще не умею
а зачем? достаточно 40-50 пипок , зашёл и взял 50 пипок.
Так покажи каждый день 40-50 пипок, можно постфактум, а если еще объяснищь как и почему, то я за тобой тапки носить буду)))
Так покажи каждый день 40-50 пипок, можно постфактум, а если еще объснищь как и почему, то я за тобой тапки носить буду)))