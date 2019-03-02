FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 804

wild_hedgehog:
не понял, у меня фунт 55  с гепом... а фу, глюки))
1.5509
 
Ishim:
да фунт никогда долго и не падал - вжжжик и тама )))

Учитель, давай про диски, жги)))))

 

 
stranger:
тебя учить только портить (((
 
Ishim:
Давай, поржем))))

 

 
stranger:

ну не надо мною же ((((
 
Ishim:
ну не надо мною же ((((
Не, как можно, ты просто расскажи что то серьезное))))
 
Myth63:
103
спасибо конечно,но я так еще не умею
 
senat999:
спасибо конечно,но я так еще не умею
а зачем? достаточно 40-50 пипок , зашёл и взял 50 пипок.
 
Ishim:
Так покажи каждый день 40-50 пипок, можно постфактум, а если еще объяснищь как и почему, то я за тобой тапки носить буду)))

 
stranger:

ты долгосрочник - табэ это не надо. 
