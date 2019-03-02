FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 342

Lesorub:
одни слова...
Слезы...
[Удален]  
Lesorub:

киви взял расчетную цель, у меня куплен

серебро не торгую 


поддерживаю, но... там полная неразбериха - 50 на 50. и ты прав и Стренж тожа.
 
rena, я не понимать вывод    

 
Lesorub:

один прав, что вверх...

другой прав, что вниз...

и оба правы

rena, я не понимать вывод    

Папа грит шо мы оба правы, ты что купил киви, а я что сказал шо эта глупа))))))
 
stranger:

Сами по себе эти уровни значат немного, а вот их исчезновение или появление да. 

Хорошо.. а на основании такого анализа по открытому интересу мы можем знать куда рынок пойдет сначала, а потом по отчету новому посмотреть какой уровень исчез и какой новый появился и соответственно сверив интерес снова понять куда тренд преимущественно?И это не показатель?
 
серебро тока и торговать.
[Удален]  
Evgen-ya1:
Хорошо.. а на основании такого анализа по открытому интересу мы можем знать куда рынок пойдет сначала, а потом по отчету новому посмотреть какой уровень исчез и какой новый появился и соответственно сверив интерес снова понять куда тренд преимущественно ?
И это не показатель?
О! Это вопрос вопросов. Я как раз ищу на него ответ. (неделю мне срок)))))
 
iIDLERr:
серебро тока и торговать.
В продажу.
 
Evgen-ya1:
Хорошо.. а на основании такого анализа по открытому интересу мы можем знать куда рынок пойдет сначала, а потом по отчету новому посмотреть какой уровень исчез и какой новый появился и соответственно сверив интерес снова понять куда тренд преимущественно?И это не показатель?

Так надо смотреть онлайн торги на сайте СМЕ, чтобы знать куда тащат сначала, вчерашние уровни показывают нам вчерашние намерения, а сегодня они могут быть противоположными)

 

 
stranger:
