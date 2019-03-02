FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 342
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
одни слова...
киви взял расчетную цель, у меня куплен
серебро не торгую
поддерживаю, но... там полная неразбериха - 50 на 50. и ты прав и Стренж тожа.
один прав, что вверх...
другой прав, что вниз...
и оба правы
rena, я не понимать вывод
один прав, что вверх...
другой прав, что вниз...
и оба правы
rena, я не понимать вывод
В последнем отчете имеем кол с наибольшим объемом на 1.5177, пут на 1.4826, вот тот "железный уровень" это тупо средина между ними)))
Сами по себе эти уровни значат немного, а вот их исчезновение или появление да.
Хорошо.. а на основании такого анализа по открытому интересу мы можем знать куда рынок пойдет сначала, а потом по отчету новому посмотреть какой уровень исчез и какой новый появился и соответственно сверив интерес снова понять куда тренд преимущественно ?
И это не показатель?
серебро тока и торговать.
Хорошо.. а на основании такого анализа по открытому интересу мы можем знать куда рынок пойдет сначала, а потом по отчету новому посмотреть какой уровень исчез и какой новый появился и соответственно сверив интерес снова понять куда тренд преимущественно?И это не показатель?
Так надо смотреть онлайн торги на сайте СМЕ, чтобы знать куда тащат сначала, вчерашние уровни показывают нам вчерашние намерения, а сегодня они могут быть противоположными)
Папа грит шо мы оба правы, ты что купил киви, а я что сказал шо эта глупа))))))