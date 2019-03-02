FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 340
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
зато знамо где она)))
Пусть трейдуны суетятся, тебе то что, у тебя прога )))
Пусть трейдуны суетятся, тебе то что, у тебя прога )))
ага, скоро будет готова на 100% (надеюсь к концу следующей недельки)
осталось покупки/продажи - итоги подбить
По какой цене откроются торги по фунту?
49712)))
ага, скоро будет готова на 100% (надеюсь к концу следующей недельки)
И ты забуреешь? )))
Точно?
если не получится, то это будет последний шаг на форе и безповоротный. больше вариантов не имею.
А то )))
Тут дах..на чего все знают, и что чиф подорожает на 30 фигур, завтра тот же фунт на 1.60 откроется тоже скажут что знали)))
Только фокус в том, что все знают это потом и только ОН знает будущее))))
В пещере ЕГО нет(