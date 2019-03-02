FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 340

_new-rena:
зато знамо где она)))
Пусть трейдуны суетятся, тебе то что, у тебя прога )))
 
artikul:
По какой цене откроются торги по фунту?
artikul:
ага, скоро будет готова на 100% (надеюсь к концу следующей недельки)

осталось покупки/продажи - итоги подбить

 
stranger:
49712)))
 
artikul:
Точно? А ничего что сейчас 4990? Не надо трындеть здесь попусту.
 
_new-rena:
И ты забуреешь? )))
artikul:
если не получится, то это будет последний шаг на фору и безповоротный. больше вариантов стратегии не имею.
 
stranger:
А то )))
 
_new-rena:
если не получится, то это будет последний шаг на форе и безповоротный. больше вариантов не имею.
Прощай )))
 
artikul:
Тут дах..на чего все знают, и что чиф подорожает на 30 фигур, завтра тот же фунт на 1.60 откроется тоже скажут что знали)))

Только фокус в том, что все знают это потом и только ОН знает будущее))))  

В пещере ЕГО нет( 

