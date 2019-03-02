FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 545

В индексе доллара тоже коррекция напрашивается.


 
Spekul:
а вдруг гэп будет вниз, это уже рулетка получается, на удачу
В рулетку играете вы, у меня волновой анализ.
 
уря, надоел уже ))

но "она" еще не ...

 
А ОН? 

Опять блох подогнал

http://forum.alpari.ru/index.php/topic/54299-prognozy-ot-ishima/page-16 

 
Вы как две макаки, друг, друга вычищаете :)=
 
Как ты мог так назвать Учителя????!!!!
 
Вот, вот смотри на они уже ко мне лезут. Фу блохастики
 
там хода по 150 - 200 пунктов. (эти блохи с овчарку размером)
 
Шучу, растешь Сенсей, помню в молодости ты вообще по 30 пипок рисовал)))
