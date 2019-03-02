FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 545
В индексе доллара тоже коррекция напрашивается.
а вдруг гэп будет вниз, это уже рулетка получается, на удачу
уря, надоел уже ))
но "она" еще не ...
А ОН?
Опять блох подогнал
http://forum.alpari.ru/index.php/topic/54299-prognozy-ot-ishima/page-16
Вы как две макаки, друг, друга вычищаете :)=
Как ты мог так назвать Учителя????!!!!
там хода по 150 - 200 пунктов. (эти блохи с овчарку размером)