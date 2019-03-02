FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 544
Хе=) вот как получилось =)
бАлшие стрелочки, нуда маленькие и с черточками ;))
ну и по ценам открытия, чтоб не рисовало сь ).
ох уж эта пипса...
вчера сын показал на смартфоне програмку ДЖИН вроде называется. Суть в том, что если загадать любого героя от чупакабры до Била Гейтса он угадает по наводящим вопросам. Правило одно=) отвечать честно=)
советую.. Я вчера два часа пытался его надурить, всех отгадал этот шайтан=)
akinator free вот как называется
смотрю вы профит 15-го года делите )))
Ты все блох ловишь?
Минутный график. Перед самым закрытием рынка открыл позицию для того чтобы в момент открытия рынка я уже заработал
Спекулянты кроют продажи.
Не смущай неокрепшие умы отроков, у них тренд)
Непонятные рисунки они воспринимают как абстракционизм, в лучшем случае, катят только графики из МТ с красивыми индюшками, желательно со стрелочками)))
Рисунок адаптирован под целевую аудиторию - кружки и указательные линии в наличии ))