FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 544

Новый комментарий
 
Myth63:

Хе=) вот как получилось =) 

бАлшие стрелочки, нуда маленькие и с черточками ;))

ну и по ценам открытия, чтоб не рисовало сь ).

ох уж эта пипса... 

 

 
Myth63:
вчера сын показал на смартфоне програмку ДЖИН вроде называется. Суть в том, что если загадать любого героя от чупакабры до Била Гейтса он угадает по наводящим вопросам. Правило одно=) отвечать честно=)

советую.. Я вчера два часа пытался его надурить, всех отгадал этот шайтан=)

akinator free вот как называется
кота Базилио преподнес как кота Баюна)).
 
Ishim:
смотрю вы профит 15-го  года делите  )))
Учитель, вылазь из пещеры, потроллим)
 
Spekul:

Ты все блох ловишь?


 

Минутный график. Перед самым закрытием рынка открыл позицию для того чтобы в момент открытия рынка я уже заработал   

 

 
Speculator_:

Минутный график. Перед самым закрытием рынка открыл позицию для того чтобы в момент открытия рынка я уже заработал   

 

 
Speculator_:

Минутный график. Перед самым закрытием рынка открыл позицию для того чтобы в момент открытия рынка я уже заработал   

 

а вдруг гэп будет вниз, это уже рулетка получается, на удачу
 


Спекулянты кроют продажи.

 
GoVegas:


Спекулянты кроют продажи.

Не смущай неокрепшие умы отроков, у них тренд)

Непонятные рисунки они воспринимают как абстракционизм, в лучшем случае, катят только графики из МТ с красивыми индюшками, желательно со стрелочками))) 

 
stranger:

Не смущай неокрепшие умы отроков, у них тренд)

Непонятные рисунки они воспринимают как абстракционизм, в лучшем случае, катят только графики из МТ с красивыми индюшками, желательно со стрелочками)))

Рисунок адаптирован под целевую аудиторию - кружки и указательные линии в наличии ))

1...537538539540541542543544545546547548549550551...2119
Новый комментарий