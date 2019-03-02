FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 484
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
На долго засол еврика?
да думал купить с 1.128-7-6,не дошла
завтра будет видно. щас штаты заканчивают работу и идут отдыхать)
может и зацепит 1,131 или ниже)... я не знаю
засол продолжился...
Уже мариновать пора, проспите все веселье
а я глаза протер, только...
а я глаза протер, только...
... и прикинул хватает или нет на вертолет)
еврика покажи, а то уже переживають
а я глаза протер, только...