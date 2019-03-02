FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 484

_new-rena:
На долго засол еврика?
senat999:
На долго засол еврика?
можешь ужо спокойно ложиться спать до 13-30 местного. особо не торкнет. там и определишься.... если не пипсуешь
 
_new-rena:
да думал купить с 1.128-7-6,не дошла
senat999:
да думал купить с 1.128-7-6,не дошла

завтра будет видно. щас штаты заканчивают работу и идут отдыхать)

может и зацепит 1,131 или ниже)... я не знаю

засол продолжился...
 
_new-rena:
засол продолжился...
Уже мариновать пора, проспите все веселье
Alexey:
Уже мариновать пора, проспите все веселье
на посту) не могу пропустить такое зрелище...
 

а я глаза протер, только...


Lesorub:

а я глаза протер, только...


... и прикинул хватает или нет на вертолет)

еврика покажи, а то уже переживають

 
Lesorub:

а я глаза протер, только...


За то скин, зашифровать не забыли
