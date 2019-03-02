FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 231

И все таки руками лучше)

 

 
stranger:

И все таки руками лучше)

 

Это спорное утверждение )))
 
stranger:

И все таки руками лучше)

;)

 

 
1,15 по евро, план выполнен на сегодня
[Удален]  
набор евры в 1 .21
 


artikul:
Это спорное утверждение )))

Я

"Сенсей, зачем же продавать йену в таком месте где и школьнику ясно, что она как минимум отскочит вверх и сразу пойдешь в минус?"

ОН: "Рисуйте свой прогноз кто куда отскочит - потом вместе посмеёмся, на пустой флуд отвечать не буду"

Даже на ВЫ, понты колотит))) 



 
stranger:

И все таки руками лучше) 

   эт точно :-)))

   

 
zoritch:

   эт точно :-)))

   

Ты где пропадаешь?)

Я верил в Учителя, я знал что ОН сможет!!!

http://www.alpari.ru/ru/investor/pamm/324834/ 

stranger:

Ты где пропадаешь?)

Я верил в Учителя, я знал что ОН сможет!!!

http://www.alpari.ru/ru/investor/pamm/324834/ 

   да, барабанщик из сенсея... :-)))
 
zoritch:
   да, барабанщик из Сенсея... :-)))
С Большой буквы!!!! 
