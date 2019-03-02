FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 231
И все таки руками лучше)
;)
artikul:
Это спорное утверждение )))
Я
"Сенсей, зачем же продавать йену в таком месте где и школьнику ясно, что она как минимум отскочит вверх и сразу пойдешь в минус?"
ОН: "Рисуйте свой прогноз кто куда отскочит - потом вместе посмеёмся, на пустой флуд отвечать не буду"
Даже на ВЫ, понты колотит)))
эт точно :-)))
Ты где пропадаешь?)
Я верил в Учителя, я знал что ОН сможет!!!
http://www.alpari.ru/ru/investor/pamm/324834/
да, барабанщик из Сенсея... :-)))