FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 456

Новый комментарий
 
Зачетный флет на евре. Много, поди, переворотных мартинов полегло....
 
stranger:
Я сегодня утром как глянул - 100%))))
Когда на коллах объёма 0, на путах 1 ? )))
 
tol64:
Когда на коллах объёма 0, на путах 1 ? )))
Ну да)))
 
Lesorub:
ничего, спасибо!
если следил, я три раза по фунту дернулся. так дык ща не дергюсь. тока на референдум выходил. у мну в банке 2 года сэл висит на аудях, там похрен дым. 0.5 и нефик. ты чо себе решил, с системой бодаться? ты самый умный? дык не ной, сиди на демке.
 
А лунь молодец))) 
 
stranger:
А лунь молодец))) 
да и рэнд не плох.
 
stranger:
А лунь молодец))) 
да, шпокает покупателей
 

Ага, высадили.  )))

Можно подумать, вас никогда не высаживали, утконосы (с). 

 
Bicus:

Ага, высадили.  )))

Можно подумать, вас никогда не высаживали, утконосы (с). 

Бикус, как Вы грубы 

Еще бы йена пошла, а то все стесняется) 

 
Айдлер, так ты видишь что фунт на 50 покупают или еще нет?)
1...449450451452453454455456457458459460461462463...2119
Новый комментарий