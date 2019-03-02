FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 455

Главное - стоп всего 10 пунктов. Страсть как люблю такие входы. Риск минимален, а потенциал большой. Могут и вышибить, конечно.

))) 

 
Lesorub:

Вы скажите мне прямо, как заработать на форе?

Вернее не слить раньше времени?

Вот сколь не смотрю на это безобразие и слова иссякают у мну... 

да я тебе стока нарассказывал - иобнутся. не торгуй кроссы, ставь лимитники, где стопы ставишь, фигачь по трэнду, нефик откаты ловить. чо исчо?
 
пора похоже фунт покупать)
 

Да-с!

Тренд - из май френд! 

 
iIDLERr:
да я тебе стока нарассказывал - иобнутся. не торгуй кроссы, ставь лимитники, где стопы ставишь, фигачь по трэнду, нефик откаты ловить. чо исчо?
ничего, спасибо!
 
Lesorub:
ничего, спасибо!
Не продавай то что растет и не покупай то что падает и сделки пару раз в год. Все)))
 
stranger:
Не продавай то что растет и не покупай то что падает и сделки пару раз в год. Все)))
так ведь надож тренд от коррекции отличить, а когда отличишь, так тренду конец)
 
Olegts:
пора похоже фунт покупать)

Покупай. )

 

 
Olegts:
так ведь надож тренд от коррекции отличить, а когда отличишь, так тренду конец)
Ну да, где то так все и думают)
 
tol64:

Покупай. )

 

Я сегодня утром как глянул - 100%))))
