FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 455
Главное - стоп всего 10 пунктов. Страсть как люблю такие входы. Риск минимален, а потенциал большой. Могут и вышибить, конечно.
)))
Вы скажите мне прямо, как заработать на форе?
Вернее не слить раньше времени?
Вот сколь не смотрю на это безобразие и слова иссякают у мну...
Да-с!
Тренд - из май френд!
да я тебе стока нарассказывал - иобнутся. не торгуй кроссы, ставь лимитники, где стопы ставишь, фигачь по трэнду, нефик откаты ловить. чо исчо?
ничего, спасибо!
Не продавай то что растет и не покупай то что падает и сделки пару раз в год. Все)))
пора похоже фунт покупать)
Покупай. )
так ведь надож тренд от коррекции отличить, а когда отличишь, так тренду конец)
Покупай. )