FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 453

iIDLERr:
по лиловому фиксация
на мой взгляд, более-менее приличная коррекция, начнётся на 400 пунктов ниже, а в ранд, я бы не вкладывал...
 
chepikds:
   а мы и не вкладываем... :-))) ли, тоЮ что 
 
zoritch:
ты ж свои лимитники лепищь, где не попадя. потом по полгода не вытащить. чо б не тут?
 
Ishim:
давно перестала падать - сейчас уже некуда или профитить толпу, смотрю йенку, евру и бакс - рендов не смотрю.
Она еще и не начинала)
 
А ауди и киви неплохо выросли ... 
 
stranger:
слились на них к Евре???


 
Lesorub:

Да нет, бу везде стояли. 
 
stranger:
луноставки, однако...
 
stranger:
Как и фунт. )))
 
Bicus:
Как и йена) Ну, ты понял, что киви трупик или еще попытка?)))
