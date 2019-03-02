FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 452

Spekul:
ну хорошо, а почему именно 450%? не 20 30 50 ..
Этого мне достаточно!   
 
stranger:
Что то Учитель рисовать перестал...
чо рисовать всё по старому евро в коррекции, йена закончила коррекцию. (валюты по очереди корректятся за счёт друг друга - не снижая рост бакса)
 
Ishim:
С чего ты взял что йена закончила?

Айдлеру ранд нарисуй) 

 
Spekul:

Гляди на график мудро. Он всегда разворачивается одинаково. Ну а где следующий разворот не кто не знает.   

 
Speculator_:

ну если курнуть то можно и не такое еще увидеть

а так это все от лукавого

 
stranger:

давно перестала падать - сейчас уже некуда или профитить толпу, смотрю йенку, евру и бакс - рендов не смотрю.
 
Spekul:
ну если курнуть то можно и не такое еще увидеть

надо не курить , а систематизировать паттерны - вот соберёт 50 звёзд - перейдёт на следующий уровень.

 

кстате когда шаблон закончился - евра засвистела вниззз, донышко поднимается сейчас 1.07 (+ - 100пп) 

 
Spekul:

Читайте Билла Вильямса "Торговый хаос"
 
Speculator_:

проблема не в том как взять 450% прибыли а что бы прибыль пусть и 10% была постоянно, без учета времени
 
по лиловому фиксация
