FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 452
ну хорошо, а почему именно 450%? не 20 30 50 ..
Что то Учитель рисовать перестал...
чо рисовать всё по старому евро в коррекции, йена закончила коррекцию. (валюты по очереди корректятся за счёт друг друга - не снижая рост бакса)
С чего ты взял что йена закончила?
Айдлеру ранд нарисуй)
Гляди на график мудро. Он всегда разворачивается одинаково. Ну а где следующий разворот не кто не знает.
ну если курнуть то можно и не такое еще увидеть
а так это все от лукавого
надо не курить , а систематизировать паттерны - вот соберёт 50 звёзд - перейдёт на следующий уровень.
кстате когда шаблон закончился - евра засвистела вниззз, донышко поднимается сейчас 1.07 (+ - 100пп)
Гляди на график мудро. Он всегда разворачивается одинаково. Ну а где следующий разворот не кто не знает.