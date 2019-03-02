FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 450

Новый комментарий
 
Lesorub:
а как иначе набрать народ? помусолим перед новостями, рывком возьмут низы и ... недельные палки приведут к 5391
Да и пох, вынесет так вынесет, йена, евроауд, еврокиви и лунь в продажах, все в бу и нах.
 
iIDLERr:

stranger 

крокодил не ловится, не растет кокос. нефик жечь с мартингейщиками.пилоты и то надежней, если краев не видишь.

Да, да, та же песня что и всегда, кэрри трейд, тренд)))

Все всё знают, а про луня что то никто утром не сказал, слышь, там сопротивление хорошее - продай. 

 
Lesorub:
да, на фунте до четверга не фига делать
 
stranger:

Да, да, та же песня что и всегда, кэрри трейд, тренд)))

Все всё знают, а про луня что то никто утром не сказал, слышь, там сопротивление хорошее - продай. 

на рэнде бабло. нетути свободных. а так потрендеть - так да, кто мешает?
 
Spekul:
да, на фунте до четверга не фига делать
А вы ведите мяч в игру и тогда не будите скучать.
 
Spekul:
да, на фунте до четверга не фига делать
там с лета нефик делать)
 
iIDLERr:
там с лета нефик делать)
а сейчас вообще, уже месяц как уперся в поддержу и катают его по ней
 
Что то Учитель рисовать перестал...
 
stranger:
Что то Учитель рисовать перестал...
Планы с событиями не совпадают. Анализирует   
 
Speculator_:
Планы с событиями не совпадают. Анализирует   

Может карандаша нет? 

Что ты такое говоришь, у НЕГО не сопадать не может!!!  

1...443444445446447448449450451452453454455456457...2119
Новый комментарий