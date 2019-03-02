FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 450
а как иначе набрать народ? помусолим перед новостями, рывком возьмут низы и ... недельные палки приведут к 5391
stranger
крокодил не ловится, не растет кокос. нефик жечь с мартингейщиками.пилоты и то надежней, если краев не видишь.
Да, да, та же песня что и всегда, кэрри трейд, тренд)))
Все всё знают, а про луня что то никто утром не сказал, слышь, там сопротивление хорошее - продай.
да, на фунте до четверга не фига делать
да, на фунте до четверга не фига делать
там с лета нефик делать)
Что то Учитель рисовать перестал...
Планы с событиями не совпадают. Анализирует
Может карандаша нет?
Что ты такое говоришь, у НЕГО не сопадать не может!!!