FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 440
да ладно .5150 но мо.
Покупай, узнаешь что такое коррекция)
На Лондоне на провале покупаешь и держишь)
внизу больше, чем сверху. давай, валяй дурака, учитель в подмогу.)
Я тебе серьезно говорю,а ты думай как хочешь. Я его покупать не собираюсь, хватит продаж по евроауду, просто констатирую факт.
Покупки из диапазона 5030-50 часа через 2-3.
По поводу "там больше чем тут", ты это как, по методу Учителя определяешь, тыком?)))
Да, на текущий момент очень похоже на то, что коррекция будет вверх. Если подтвердится, то продам потом приблизительно от 1.5150. ))
вот все колопуты...
что хочу, то обыгрываю
последний сигнал бай от коррекции в 50%, ТР 5139
Лучше с продажами не спешить пару дней. Йенку половину продаж закрыл на открытии, с остальным пока подожду, там тоже может затянуться.
А дальше думайте =)
Поэтому и пересиживаешь висяки.
кинут Вас с вашими баями...
до 4894
оттуда 5391 ТР