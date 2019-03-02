FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 440

iIDLERr:
да ладно .5150 но мо.

Покупай, узнаешь что такое коррекция)

На Лондоне на провале покупаешь и держишь) 

 
stranger:

внизу больше, чем сверху. давай, валяй дурака, учитель в подмогу.)
 
Я тебе серьезно говорю,а ты думай как хочешь. Я его покупать не собираюсь, хватит продаж по евроауду, просто констатирую факт.

Покупки из диапазона 5030-50 часа через 2-3. 

По поводу "там больше чем тут", ты это как, по методу Учителя определяешь, тыком?)))

 

 
Да, на текущий момент очень похоже на то, что коррекция будет вверх. Если подтвердится, то продам потом приблизительно от 1.5150. ))
 
Лучше с продажами не спешить пару дней. Йенку половину продаж закрыл на открытии, с остальным пока подожду, там тоже может затянуться.
 

вот все колопуты...

что хочу, то обыгрываю

последний сигнал бай от коррекции в 50%, ТР 5139


 
Поэтому и пересиживаешь висяки.
 
Ок. Будем смотреть по ситуации. 
А дальше думайте =) 

 
кинут Вас с вашими баями...

до 4894

оттуда 5391 ТР

