FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 191
На фунте лучший друг уже поимел пол 4-ки, вторая половина готовится)))
Дык, продавать по тренду и продавать на низах - не совсем одно и то же.
Не переживай, твой друг - разворот, а у остальных - безоткат... Но если учесть, что цена ходит синусоидой в основном, а не по прямой....то вероятность безотката ниже в 3,14 раза.
К примеру - выпил и обязательно вернулся домой, даже не понимая куда шёл))))
И еще пришел к выводу что график цены особой информации не несет, только в долгосрочном масштабе, как то так.
Сам график цены не даёт информации, но цена+время= уровень-- +наторговка=настроение рынка...
А далее принимаем решение.
В обще на этой недели в кратко срочной перспективе надежней по уровням и настроению было входить по двум правым парам на скрине.
Sell по каналу вниз, верх всегда может стать дном)
Не, так до меня как то больше доходит)))
да уж, хороший был селл