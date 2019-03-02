FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 191

Новый комментарий
 
stranger:
На фунте лучший друг уже поимел пол 4-ки, вторая половина готовится)))
Главное, чтоб не разрушили мечту...
 
Дык, продавать по тренду и продавать на низах - не совсем одно и то же.
[Удален]  
Bicus:
Дык, продавать по тренду и продавать на низах - не совсем одно и то же.

Не переживай, твой друг - разворот, а у остальных - безоткат... Но если учесть, что цена ходит синусоидой в основном, а не по прямой....то вероятность безотката ниже в 3,14 раза.

К примеру - выпил и обязательно вернулся домой, даже не понимая куда шёл))))

 
Bicus:
Дык, продавать по тренду и продавать на низах - не совсем одно и то же.
А откуда вдруг низы появились? На 4-ке читал так там пропасть внизу))))
 
_new-rena:
Не переживай, твой друг - разворот, а у остальных - безоткат... Но если учесть, что цена ходит синусоидой в основном, а не по прямой....
Волна, новая волна! )
 
stranger:
И еще пришел к выводу что график цены особой информации не несет, только в долгосрочном масштабе, как то так.

Сам график цены не даёт информации, но цена+время= уровень-- +наторговка=настроение рынка...

А далее принимаем решение.

В обще на этой недели в кратко срочной перспективе надежней по уровням и настроению было входить по двум правым парам на скрине.


[Удален]  
Sell по каналу вниз, верх всегда может стать дном)
 
Kino:
Sell по каналу вниз, верх всегда может стать дном)
да уж, хороший был селл
 
SEVER11:

Сам график цены не даёт информации, но цена+время= уровень-- +наторговка=настроение рынка...

А далее принимаем решение.

В обще на этой недели в кратко срочной перспективе надежней по уровням и настроению было входить по двум правым парам на скрине.


Не, так до меня как то больше доходит)))

 

[Удален]  
Spekul:
да уж, хороший был селл
Его ещё нет, вернее 0.01 это примерка
1...184185186187188189190191192193194195196197198...2119
Новый комментарий