а кто нибуть может еще раз на пальцах обьяснить как (какие) правильно смотреть данные на CME и строить по ним уровни
А пройти по ссылкам и прочитать с начала?
 

Вот, Рена, достойная задача)))

"Рассчитать дельту на N шагов вперед можно примерно так:

 

По горизонтали отложена цена, по вертикали - премия (дельта). Ось ординат соответствует цене страйка. Сверху ось ординат (дельта) ограничена значением единица - это максимум, который достигается в момент экспирации. Дельта асимптотически приближается к максимальному (минимальному) значению вплоть до момента экспирации
По оси абсцисс в обе стороны от страйка "ходит" цена от минимального до максимального значения. При этом дельта (по пут и колл) определяется значением секущей в точках пересечения гиперболы.
На рисунке видно две гиперболы. Рисунок немного неправильный - верхняя гипербола должна быть нарисована ниже гиперболы с пометко t=4. Параметры гиперболы изменяются ежедневно и зависят от величины временного распада, причем вершина гиперболы с каждым днем "притягивается" к началу координат, сама гипербола "вытягивается", ее ветви приближаются к асимптотам. Это означает, что параметры гиперболы определяется временным распадом. Параметры эти можно просчитать, используя греки.
Теперь, почему гипербола.
Это следует из формулы соотношения дельты для пут и колл с учетом того, что должен соблюдаться баланс влитых средств. Если подумать, то формула принимает вид :
1
________ , где Х - это дельта
1 - 1/Х

Такую картинку можно просчитать для каждого страйка. 

   Опционы - инструмент нелинейный, а потому цена пипса при изменении цены на споте и фьюче на единицу, при опционной торговле единице не равна, т.е. цена каждого пипса разная и определяется дельтой. Потому дельта и первична. Потому цену и невозможно опеределить численно, только с какой-то погрешностью - из-за нелинейности ее изменения." 

[Удален]  
stranger:
Стренж, если объем перетекает из открытого в закрытый - он изменится? И премия точно  также.... А фьюч при этом закроется полностью - нет. Вот и весь механизм динамики на месяц, который не меняет уровень и решение задачи уже тут есть...
 
_new-rena:
Стренж, если объем перетекает из открытого в закрытый - он изменится? И премия точно  также.... А фьюч при этом закроется полностью - нет. Вот и весь механизм динамики на месяц, который не меняет уровень и решение задачи уже тут...
С примером можно, желательно по фунту)))
[Удален]  
stranger:
С примером можно, желательно по фунту)))
Нам, спекулям, интересно только откуда и куда совершить оперейшн. Премия - это дело для фьючо-держателей. Пример заложен в расчете - откуда идем и куда, т.к. произведя расчет мы получаем две цены. Одна из них до расчета, другая - после расчета. Вход есть, выход - тоже. Стратегия будет работать, пока не произойдёт экспирация.
 
по фунту селл перевел в бу, так как у него непонятки с направлением, а лосей разводить не хочется особо
 
_new-rena:
Нам, спекулям, интересно только откуда и куда совершить оперейшн. Премия - это дело для фьючо-держателей. Пример заложен в расчете - откуда идем и куда, т.к. произведя расчет мы получаем две цены. Одна из них до расчета, другая - после расчета. Вход есть, выход - тоже. Стратегия будет работать, пока не произойдёт экспирация.

Да вот фиг вам))) 

То что искал

Spekul:
по фунту селл перевел в бу, так как у него непонятки с направлением
Купил на 1.5153 без стопа. Ковыряюсь в носу)
 
stranger:

Да вот фиг вам))) 

То что искал

Стренж ты киви хотел купить по 77, решился?
[Удален]  
stranger:

Да вот фиг вам))) 

То что искал

а у него не правильно. скрин у тебя мой есть. поглядывай до экспирации для интереса... на целый месяц там радости хватит.
