stranger:
Киви никто не хочет?)
на бай сигнала не вижу, на сел  - кажись уперся...
 
wild_hedgehog:
На бай, на бай)
 
Bicus:
Тренд - сила!

тренд конечно - сила, только вот откупают фунт больно хорошо и похоже лось светит

продал от 1,52 со стопом

 
Spekul:
Не переживай, на 4-ке таких 9\10)))
 
stranger:
да не переживаю, вхожу от уровней и делаю выводы
 
Spekul:
а здесь можно взять эти данные?
 
Spekul:
не так далеко до новостей, может они и поставят точки.
 
Run:
хз
 
wild_hedgehog:
не работают сейчас новости так как надо, на них особо не расчитываю, хотя раньше часто торговал на новостях
