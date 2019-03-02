FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 187
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Киви никто не хочет?)
на бай сигнала не вижу, на сел - кажись уперся...
Тренд - сила!
тренд конечно - сила, только вот откупают фунт больно хорошо и похоже лось светит
продал от 1,52 со стопом
тренд конечно - сила, только вот откупают фунт больно хорошо и похоже лось светит
Не переживай, на 4-ке таких 9\10)))
да не переживаю, вхожу от уровней и делаю выводы
тренд конечно - сила, только вот откупают фунт больно хорошо и похоже лось светит
а здесь можно взять эти данные?
не так далеко до новостей, может они и поставят точки.