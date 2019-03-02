FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 184
смотрю и смотрю и вижу фигу))) где смотришь, если не секрет?
вижу закрывается порядком, а вот новые пока не вижу в таких объемах...
Читаем и будем знать, я не могу здесь писать по 20-30 страниц для объяснения что и как.
Ну вот и всё, есть стратегия ( три дня ждал - чо все-таки с коллами будет???...) !!!. Правильно мужик и расчет и стратегию описал.... Респект одним словом!
Да ни уя он там не описал)))
Куда это наш евро умчался?)))
он написал так:
"Теперь о том как использовать эти данные в торговле: Основой является то, что от уровня Call мы будем продавать, а от Put покупать. "
. а вот как такую картинку получить (ниже) - не написал, но принцип расчета описан у него верно:
Ептить, ты прямо Америку открыл)))))))))))))))))))))
Это же надо было столько читать, чтобы понять элементарные истины))))))
возвращать долги)))
Ептить, ты прямо Америку открыл)))))))))))))))))))))
дак да, я же отчетами так плотно не занимался, как ты))) не верилось, что в отчете, которому день, неделя чо то полезное можно найти)))