FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 184

Новый комментарий
 
_new-rena:

смотрю и смотрю и вижу фигу))) где смотришь, если не секрет?

вижу закрывается порядком, а вот новые пока не вижу в таких объемах...

Читаем и будем знать, я не могу здесь писать по 20-30 страниц для объяснения что и как.
[Удален]  
stranger:
Читаем и будем знать, я не могу здесь писать по 20-30 страниц для объяснения что и как.
угу. понял где.
[Удален]  

Ну вот и всё, есть стратегия ( три дня ждал - чо все-таки с коллами будет???...) !!!. Правильно мужик и расчет и стратегию описал.... Респект одним словом!

Методика анализа текущей рыночной ситуации на основе отчетов СМЕ
  • 2010.06.12
  • mameshev
  • www.forexdengi.com
Движение рыночных цен определяется не субъективными волнами Эллиота, линиями Ганна и уровнями Фибоначчи, не техническими индикаторами. Движение биржевых цен определяет фундаментальный закон спроса и предложения. Сколь ни банальным может показаться это утверждение, однако уровни спроса и предложения определяют цену. Цена является производным...
 
_new-rena:

Ну вот и всё, есть стратегия ( три дня ждал - чо все-таки с коллами будет???...). Правильно мужик и расчет и стратегию описал.... Респект одним словом!

Да ни уя он там не описал)))

Куда это наш евро умчался?))) 

 
Тренд - сила!
 
_new-rena:

он написал так:

"Теперь о том как использовать эти данные в торговле: Основой является то, что от уровня Call мы будем продавать, а от Put покупать. "

. а вот как такую картинку получить (ниже) - не написал, но принцип расчета описан у него верно:

Ептить, ты прямо Америку открыл)))))))))))))))))))))

Это же надо было столько читать, чтобы понять элементарные истины))))))

 

 
stranger:

Да ни уя он там не описал)))

Куда это наш евро умчался?))) 

возвращать долги)))
 
wild_hedgehog:
возвращать долги)))
А кто ему занимал?)
[Удален]  
stranger:
Ептить, ты прямо Америку открыл)))))))))))))))))))))
дак да, я же отчетами так плотно не занимался, как ты))) не верилось, что в отчете, которому день, неделя чо то полезное можно найти)))
 
_new-rena:
дак да, я же отчетами так плотно не занимался, как ты))) не верилось, что в отчете, которому день, неделя чо то полезное можно найти)))
А почему нет? У тебя что, цена на графике меняется со скоростью 5 фиг в день? Она днями стоит на месте.
1...177178179180181182183184185186187188189190191...2119
Новый комментарий