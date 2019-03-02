FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 271

_new-rena:
в смысле? киви кто торгует чтоли? )))
ну пусть будет так ... )))) (картошкой они торгуют)
[Удален]  
Ishim:
ну пусть будет так ... )))) (картошкой они торгуют)

даааа. рынок тут бАльшой))))

а кто евро кто торгует - европейцы?

может на лагери разбиться для прикола? ))) к примеру, папуасы ужо есть

 
тут никого нет. (кроме папуасов ну может маленько утконосов)
 
Ishim:
тут никого нет. (кроме папуасов ну может маленько утконосов)
Учитель, ау, ты уже не там, ты дома)
 
визуалист и попуас это они про меня, визуал потому что без индюков, папуас - аватарка
 
да ладно... )))) они тут и до тебя были )))))
 
stranger:
Учитель, ау, ты уже не там, ты дома)
    оладьи пеку )))) (вы же нехотели слушать...((()
 
Визуайерист это тот кто подсматривает и это я про Рену, а папуас, клоун, демщик, утконос и т.д., это ласковое обращение Учителя к своим прихожанам, да не покинет ЕГО истощение)

А индюков тут почти ни у кого нет. 

 
Ishim:
    оладьи пеку )))) (вы же нехотели слушать...((()
Чиф продавай, Вася)))
 
ну я как обычно все понял по своему
