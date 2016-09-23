Статистика сигнала.

Вот такая ситуёвина:

По статистике макимальная прибыль в серии (не важно в цифрах)


и максимальный убыток в серии


Но ведь все эти позиции закрывались одновременно.


Почему-же они должны считаться разными сериями? Да и тип у всех Sell.

 
Где Вы увидели "... одновременно ..."? Здесь есть три сделки: две закрыты с убытком, и одна в прибыль.

Любой учёт в базе данных строится на минимальном элементе - это строка записи. Запись содержит в себе ОДНО действие. Невозможно в ОДНУ запись записать НЕСКОЛЬКО действий.

 
Владимир, одновременно это закрыты в одно время. И даже по одной цене. И обратите внимание, я ни одним словом не намекнул что это не правильно. Всего-лишь высказал своё мнение о серии ордеров. По сути меня совсем не беспокоит такой убыток. Меня больше беспокоит прибыль которая может ввести в заблуждение подписчиков.

 
Нельзя В ОДНО ВРЕМЯ (относительно одного торгового счёта) выполнить ДВЕ операции. Такого не бывает. 
 
ТС считает одновременно с точностью минута ) За минуту можно сотни позиций открыть-закрыть.
 
У них скорее всего разница по времени в секундах и долях секунды. За это время цена не изменилась и они были исполнены по одной цене. Иначе была бы реквота или исполнение было в пределах установленного проскальзывания. Так как сервер исполняет заявки по очереди по принципу первый пришел, первый и будет обработан, и на сервере полно других клиентов между вашими заявками могли исполнятся заявки других трейдеров.
 
Разве? На скринах общий объём позиций 4.10 лотов поставленных к продаже (ТР для Buy), и вот кто-то решил купить ровно такой объём... Что происходит??? Все эти три позиции в одно мгновение оказываются исполненными. И только в статистику по счёту они попадут с небольшим расхождением времени. Разве не так?

В общем, я чуток не так представляю серии, потому и не мог понять эти записи. В любом случае спасибо. Может кому и будет польза от этого диалога.

 
С точностью секунда...

ps; И даже миллисекунда


 
Угу, а если в колонке время применить форматирование на вывод только названия месяца - то, что, - это тоже "одновременно" :) ?
 
Читайте чуть выше...
 
Миллисекунд не вижу, вижу, за одну сек 08:44:49 было открыто три позиции. Ну, нормально. Счет хедж?
