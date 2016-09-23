Статистика сигнала.
Где Вы увидели "... одновременно ..."? Здесь есть три сделки: две закрыты с убытком, и одна в прибыль.
Любой учёт в базе данных строится на минимальном элементе - это строка записи. Запись содержит в себе ОДНО действие. Невозможно в ОДНУ запись записать НЕСКОЛЬКО действий.
Где Вы увидели "... одновременно ..."? Здесь есть три сделки: две закрыты с убытком, и одна в прибыль.
Любой учёт в базе данных строится на минимальном элементе - это строка записи. Запись содержит в себе ОДНО действие. Невозможно в ОДНУ запись записать НЕСКОЛЬКО действий.
Владимир, одновременно это закрыты в одно время. И даже по одной цене. И обратите внимание, я ни одним словом не намекнул что это не правильно. Всего-лишь высказал своё мнение о серии ордеров. По сути меня совсем не беспокоит такой убыток. Меня больше беспокоит прибыль которая может ввести в заблуждение подписчиков.
Владимир, одновременно это закрыты в одно время. И даже по одной цене. И обратите внимание, я ни одним словом не намекнул что это не правильно. Всего-лишь высказал своё мнение о серии ордеров. По сути меня совсем не беспокоит такой убыток. Меня больше беспокоит прибыль которая может ввести в заблуждение подписчиков.
Нельзя В ОДНО ВРЕМЯ (относительно одного торгового счёта) выполнить ДВЕ операции. Такого не бывает.
Нельзя В ОДНО ВРЕМЯ (относительно одного торгового счёта) выполнить ДВЕ операции. Такого не бывает.
Разве? На скринах общий объём позиций 4.10 лотов поставленных к продаже (ТР для Buy), и вот кто-то решил купить ровно такой объём... Что происходит??? Все эти три позиции в одно мгновение оказываются исполненными. И только в статистику по счёту они попадут с небольшим расхождением времени. Разве не так?
В общем, я чуток не так представляю серии, потому и не мог понять эти записи. В любом случае спасибо. Может кому и будет польза от этого диалога.
ТС считает одновременно с точностью минута ) За минуту можно сотни позиций открыть-закрыть.
Угу, а если в колонке время применить форматирование на вывод только названия месяца - то, что, - это тоже "одновременно" :) ?
С точностью секунда...
ps; И даже миллисекунда
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Вот такая ситуёвина:
По статистике макимальная прибыль в серии (не важно в цифрах)
и максимальный убыток в серии
Но ведь все эти позиции закрывались одновременно.
Почему-же они должны считаться разными сериями? Да и тип у всех Sell.