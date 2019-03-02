FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 110

stranger:
Просто глянь начало столетий - что происходило, нах кому те Романовы)
Дык, уже кризис в штатах на носу, так то. А они военный бюджет режут.
 
stranger:
Отсчет всегда начинается с даты рождения, а не с очередного события.
 
2000-е Украина, 2004-5, 2013- и хз)
 
stranger:
Германия 1914 - ? Франция 1812 - ?
 
Silent:
С рождения чего или кого?) Можно при желании и глубже копнуть, там картина такая же)
 
stranger:
Того, что копаем. В нашем случае евро.
 
Silent:
Да евро это даже не эпизод)))
 
В общем все понятно, фунт не продается, не растет кокос)))
 

Podgeneral:

"Феномен фибоспирали у Меня аналогичен индюку Юсуфа-вроде что-то загадочно показывает и вписывается графически,но как это прицепить к успешной торговле,т.е. к прогнозированию...............не понятно...........алхимия."

stranger:
Да евро это даже не эпизод)))

БОльшая часть Европы без своей валюты - не эпизод?

Это сильно.

