FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 110
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Просто глянь начало столетий - что происходило, нах кому те Романовы)
2000-е Украина, 2004-5, 2013- и хз)
Отсчет всегда начинается с даты рождения, а не с очередного события.
С рождения чего или кого?) Можно при желании и глубже копнуть, там картина такая же)
Того, что копаем. В нашем случае евро.
Podgeneral:
"Феномен фибоспирали у Меня аналогичен индюку Юсуфа-вроде что-то загадочно показывает и вписывается графически,но как это прицепить к успешной торговле,т.е. к прогнозированию...............не понятно...........алхимия."
https://www.mql5.com/ru/forum/153676/page42
Да евро это даже не эпизод)))
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015
Silent, 2015.01.09 11:55Германия 1914 - ? Франция 1812 - ?
БОльшая часть Европы без своей валюты - не эпизод?
Это сильно.