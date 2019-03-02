FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 152

_new-rena:
а у нас то с тобой разные картинки)))) а у pako - тожа другая. Вроде бы отчеты одни и те же смотрим....
Так я же в отчет на цифры смотрю, а не линии какие то рисую))))
 
У меня желтая на 5169, а потом ближайшие 5288 и 5018. А у тебя откуда взялись на 51 и 52+? В отчете такого нет.
 
artikul:

Хватанула лимитку и вниз утащила ))) Пишет, что дно - это 1619 )))

По мне так после 1.1935 +5 просто уровень хороший
 
_new-rena:
с твоей же ссыли на СМЕ.

Я в отчет смотрю, не на ссыль)

 

 

 
_new-rena:
отчет чтобы отчитатся так то. сам же динамику просил. хотяяяя, уровни весь день не изменялись, просто объем на них падает.... расторговываются короче говоря.
Динамика у вас шибко быстрая)))
 
_new-rena:
да неее. все идет гораздо медленнее, чем я ожидал. даже обновление отчета раз в 10 минут - это очень даже быстро...
Во-во, а Кино предлагал бабки им заплатить за риэлтайм данные, нах они нужны)))
 
stranger:

Так на 54 говорил что откупают пару, так профессор не верил)

И шас в коррекцию по фунту и евро не верит) 

Я веру кодировать не умею )))
 

Желающие могут попробовать )))

if(Стренж сказал, что фунт пойдет на 55) OrderSend("GBPUSD",OP_BUY, ...);
_new-rena:

тоже смотрел щас туда. думаю что подписчики будут скоро

а куда им деватся?

если только stranger сигнал замутит, но чет сомневаюсь я, нафиг ему эти "тугрики"? :-))

