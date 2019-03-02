FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 152
Не идеть, и почему?
а у нас то с тобой разные картинки)))) а у pako - тожа другая. Вроде бы отчеты одни и те же смотрим....
Хватанула лимитку и вниз утащила ))) Пишет, что дно - это 1619 )))
с твоей же ссыли на СМЕ.
Я в отчет смотрю, не на ссыль)
отчет чтобы отчитатся так то. сам же динамику просил. хотяяяя, уровни весь день не изменялись, просто объем на них падает.... расторговываются короче говоря.
да неее. все идет гораздо медленнее, чем я ожидал. даже обновление отчета раз в 10 минут - это очень даже быстро...
Так на 54 говорил что откупают пару, так профессор не верил)
И шас в коррекцию по фунту и евро не верит)
Желающие могут попробовать )))
тоже смотрел щас туда. думаю что подписчики будут скоро
а куда им деватся?
если только stranger сигнал замутит, но чет сомневаюсь я, нафиг ему эти "тугрики"? :-))