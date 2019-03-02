FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1131
Чё та за рынком наблюдаю, медитируя :-), весь день сегодня - вообще мёртвый.
Тики идут раз в минуту...
знаю, ну а чо евро 1.12 не будет что ли никогда ? (пара баёв там осталась)
Вот смотри, здесь рисовал
http://ruforum.mt5.com/threads/68823-optsionnie-urovni-avtorskie-ili-nestandartnie-metodi?p=12265272&viewfull=1#post12265272
Пустить цену ниже этих уровней - много денех платить надо, аднака)))) Может запрыгнуть за них и обратно, завтра эти уровни будут приблизительно там же, +- 20-30пп, вот в таких местах и покупаешь. Это я к тому, что не где и когда попало, а только в таких местах набор. Вот или на этой неделе или на следующей буду брать фунт, байлимиты стоят. А купить где попало и ждать когда будет это ууууууууууууууу))))
Расскажи по диски лучше)))))
Мудро )))
сейчас новая концепция (вот просадка мне мешает), вкратце на рынке тренд - торгуем тренд в одну сторону - всё! (механизм ведения сквозной квадрат а уже в нём 3 диска - ну может вначале 1 будет - то есть когда цена выйдет из квадрата вверх или вниз без разницы - будет рост, а тренды мне даст старая система прогнозов - на единственном рабочем ТФ)
гут! байку закроешь, а как потом селлку с днища вытянешь? т.е. через сколько лет?
за пределы экрана чтоли?
так селл я внизу закрою, (скажу по секрету один откат будет выше 1.12)