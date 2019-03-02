FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1142

Новый комментарий
 
Myth63:
не не так=) лучше бы я умер вчера=)
Что там знать то надо, я никуда не глядя знаю, что отроки сейчас солят аж фуфайка заворачивается, а потом очередной шпокинг, история повторяется)))
[Удален]  
stranger:
Что там знать то надо, я никуда не глядя знаю, что отроки сейчас солят аж фуфайка заворачивается, а потом очередной шпокинг, история повторяется)))
а нам всё равно =)) пусть учатся=)
Юрий Никулин Песня про зайцев
Юрий Никулин Песня про зайцев
  • 2014.02.23
  • www.youtube.com
Текст песни Юрий Никулин - Песня про зайцев В темно-синем лесу, где трепещут осины Где с дубов-колдунов опадает листва На поляне траву зайцы в полночь косили...
 
Миф, ну как там, 100% за март набил уже?
 
Myth63:
всё автоматизированно =)
так что ж вы раньше молчали? Ато калькулятор, калькулатор... :-D

Где можно данный автомат достать?
 
mmmoguschiy:
так что ж вы раньше молчали? Ато калькулятор, калькулатор... :-D

Где можно данный автомат достать?

Сделать)

 

 
mmmoguschiy:
так что ж вы раньше молчали? Ато калькулятор, калькулатор... :-D

Где можно данный автомат достать?
Да он только постфакт что-то может и то, не всегда
 
stranger:

Сделать)

 

это чего за эротика? :-D

Я другой автомат имел ввиду - колопутный ))
 
chepikds:
Да он только постфакт что-то может и то, не всегда

А толку что я вам сказал вчера что евру можно покупать, никто же ее не покупал)

А сделки строго постфактум) 

 
Myth63:

я сигнал и не делал =)

подумал и решил что оно не требуется. одного раза вполне достаточно.

Сигнал никогда не поздно сделать! в смысле, замониторить, было бы что!)))

Ради спортивного интереса, набил за март больше 100%:

https://www.mql5.com/ru/signals/86197

 
Myth63:

сейчас есть более важнее дела. (отдали счёт с большой просадкой, будем кумекать как вытянуть) 

Ну-ну, вы вытяните)))))
1...113511361137113811391140114111421143114411451146114711481149...2119
Новый комментарий