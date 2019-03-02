FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1142
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
не не так=) лучше бы я умер вчера=)
Что там знать то надо, я никуда не глядя знаю, что отроки сейчас солят аж фуфайка заворачивается, а потом очередной шпокинг, история повторяется)))
всё автоматизированно =)
Где можно данный автомат достать?
так что ж вы раньше молчали? Ато калькулятор, калькулатор... :-D
Где можно данный автомат достать?
Сделать)
так что ж вы раньше молчали? Ато калькулятор, калькулатор... :-D
Где можно данный автомат достать?
Сделать)
Я другой автомат имел ввиду - колопутный ))
Да он только постфакт что-то может и то, не всегда
А толку что я вам сказал вчера что евру можно покупать, никто же ее не покупал)
А сделки строго постфактум)
я сигнал и не делал =)
подумал и решил что оно не требуется. одного раза вполне достаточно.
Сигнал никогда не поздно сделать! в смысле, замониторить, было бы что!)))
Ради спортивного интереса, набил за март больше 100%:
https://www.mql5.com/ru/signals/86197
сейчас есть более важнее дела. (отдали счёт с большой просадкой, будем кумекать как вытянуть)