FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1144
Сигнал никогда не поздно сделать! в смысле, замониторить, было бы что!)))
Ради спортивного интереса, набил за март больше 100%:
https://www.mql5.com/ru/signals/86197
Учитель вон, вчера просаду с 39 до 38.7% уменьшил. Наверно забыл лок убрать.... Когда теперь свою селлку на днище закроет, не знаю...
Блох не ловит, я так понимаю...
а больше трендят (не про тренд) ...
говорю же, в резервацию...
не забывай при таком быстром росте, цена может так же быстро и вернуться назад, сейчас выбивать будут байщиков среднесрочников, иначе шикарный подарок получится
Это уже началось. )
Балдейте сегодня))) И так еще может быть долго)
Как-то так на сегодня:
