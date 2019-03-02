FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1144

chepikds:

Сигнал никогда не поздно сделать! в смысле, замониторить, было бы что!)))

Ради спортивного интереса, набил за март больше 100%:

https://www.mql5.com/ru/signals/86197

Учитель вон, вчера просаду с 39 до 38.7% уменьшил. Наверно забыл лок убрать.... Когда теперь свою селлку на днище закроет, не знаю...

Блох не ловит, я так понимаю...

 
Все ловят блох, даже Стрендж иногда, ну мне так кажется
 

а больше трендят (не про тренд) ...

говорю же, в резервацию...


 
не забывай при таком быстром росте, цена может так же быстро и вернуться назад, сейчас выбивать будут байщиков среднесрочников, иначе шикарный подарок получится
 
Это уже началось. )
 
при том цена уже 2/3 отбила, радует волатильность такая))
 
Балдейте сегодня))) И так еще может быть долго)

 

 

Как-то так на сегодня:


 
chepikds:

Как-то так на сегодня:


рисуй перелоу, а потом только вверх
 
еврападла...
