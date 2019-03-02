FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1145

Lesorub:
еврападла...
Палки вниз рисует? Будете продавать? )))
 
Spekul:
рисуй перелоу, а потом только вверх
На следующей неделе будет перлоу! даже не перлоу, а к лоу подойдём, нет никаких гарантий, что будет обновление лоу...
 
tol64:
Я с них вообще торчу))))
 
tol64:
палки на ене, луне...

по евре завтра будут.

 

В общем, устаканивание)

 

 
Spekul:
не забывай при таком быстром росте, цена может так же быстро и вернуться назад, сейчас выбивать будут байщиков среднесрочников, иначе шикарный подарок получится
кому подарок а кому и вынос :-D Сейчас качельки устроят - на нервах поиграют и дальше к паритету ))
кто то жёстко мешал двигаться вниз. пока такая мысля....
 
кто-то время тянет для набора позиций чтобы ниже ещё сходить -по евро прогноз
