FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1145
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
еврападла...
рисуй перелоу, а потом только вверх
Палки вниз рисует? Будете продавать? )))
Палки вниз рисует? Будете продавать? )))
палки на ене, луне...
по евре завтра будут.
В общем, устаканивание)
В общем, устаканивание)
не забывай при таком быстром росте, цена может так же быстро и вернуться назад, сейчас выбивать будут байщиков среднесрочников, иначе шикарный подарок получится
кому подарок а кому и вынос :-D Сейчас качельки устроят - на нервах поиграют и дальше к паритету ))
кто то жёстко мешал двигаться вниз. пока такая мысля....
Можете идти просвещаться)
http://ruforum.mt5.com/threads/68823-optsionnie-urovni-avtorskie-ili-nestandartnie-metodi?p=12272195#post12272195