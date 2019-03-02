FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1113

stranger:
Мне фунт, по 4550. Куплю прямо сейчас, а? 

нет поз по нем...

пока растет, но то пыль в глаз...


 
Фунт растет? 

Вам в цирк. 

Клоуны еще те, каждый день гоняют по полю и ищут приключений, и самое главное в конце концов находят)))

Ваш предводитель там уже памм "поднимать" замудохался таким способом, тоже говорил, что надо брать все движения, и ОН их взял 

 
вот если бы завели свой топик по колопутам, наверно все посетители бы сбежали, чушь читаем каждую страницу...
 
Чушь да, читаем, и дофига)))) Я тут по торговле почти нифига и не пишу, для кого, для клоунов?))))

Про чушь.

ладно, колопутничайте дальше...
 
Мдя ))) Тяжелы с утра последствия прогнозов ))) Тенденция, однако )))
 
А че мне не колопутничать, 1470$ с начала февраля заработано, 500 в плюсе висит, приходить к вам поржать, глядя на ваши потуги, все что остается 

Юрченка с продажами вынесут, там подойду))) 

 
Ну и о полезном ))) Жду еврик на 09027 )))
о пивко то животворящее, вернулся?
