FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1113
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Мне фунт, по 4550. Куплю прямо сейчас, а?
нет поз по нем...
пока растет, но то пыль в глаз...
нет поз по нем...
пока растет, но то пыль в глаз...
Фунт растет?
Вам в цирк.
Причины...
Клоуны еще те, каждый день гоняют по полю и ищут приключений, и самое главное в конце концов находят)))
Ваш предводитель там уже памм "поднимать" замудохался таким способом, тоже говорил, что надо брать все движения, и ОН их взял
вот если бы завели свой топик по колопутам, наверно все посетители бы сбежали, чушь читаем каждую страницу...
Чушь да, читаем, и дофига)))) Я тут по торговле почти нифига и не пишу, для кого, для клоунов?))))
Про чушь.
https://www.mql5.com/ru/forum/38821/page1112#comment_1440032
ладно, колопутничайте дальше...
А че мне не колопутничать, 1470$ с начала февраля заработано, 500 в плюсе висит, приходить к вам поржать, глядя на ваши потуги, все что остается
Юрченка с продажами вынесут, там подойду)))
Ну и о полезном ))) Жду еврик на 09027 )))