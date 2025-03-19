Скальпинг в классическом арбитраже - страница 56
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22.03.2024 УЖЕ НЕТ фьючерса SBRF-3.24, потому что он экспирировался (умер) 21.03.2024 в 18-45
Но чтобы закрыть существующую позицию по нему совершается "техническая сделка",
но цена этой сделки должна соответствовать цене акции (в пересчете на контракты) 22.03.2024
А Финик, берет цену уже экспирировавшегося фьючерса, его НЕТ 22.03.2024 !!!
С таким же успехом можно брать вообще любую цену!
Ребята!
В открывашке цены всегда совпадали, потому что по определению Классического арбитража цена фьючерса (в экспирацию) = цене акции.
Это следует из того, что в момент поставки акций вместо фьючерса, фьючерса уже нет.
Поэтому цена технической сделки по закрытию позиции по фьючерсу должна равняться цене поставленных акций!
Ребята!
В открывашке цены всегда совпадали, потому что по определению Классического арбитража цена фьючерса (в экспирацию) = цене акции.
Это следует из того, что в момент поставки акций вместо фьючерса, фьючерса уже нет.
Поэтому цена технической сделки по закрытию позиции по фьючерсу должна равняться цене поставленных акций!
А Вы в БКС?
Ребята!
В открывашке цены всегда совпадали, потому что по определению Классического арбитража цена фьючерса (в экспирацию) = цене акции.
Это следует из того, что в момент поставки акций вместо фьючерса, фьючерса уже нет.
Поэтому цена технической сделки по закрытию позиции по фьючерсу должна равняться цене поставленных акций!
А Вы в БКС?
Что Вам МБ ответила?
НИЧЕГО
Вот брокерский отчет из Открывашки (экспирация март 2023)
Цена фьючерса
Цена Акции
Угробили единственного, честного брокера.
Я долго не мог понять, почему открывашку никто не купил.
А, сейчас понял, кому нужны честные?
В ответ на вопрос, по какой цене были бы поставлены акции Сбербанка по фьючерсу SBRF-3.24, от тех. поддержки ФИНАМа получен следующий ответ:
Здравствуйте!
Закрытие фьючерсного контракта производится по расчетной цене вечернего клиринга в день экспирации контракта, т.е. 29551
https://www.moex.com/ru/derivatives/contractresults.aspx?code=SBRF-3.24
Поставка акций будет произведена по цене 295,51 р.
Спасибо!
В ответ на вопрос, по какой цене были бы поставлены акции Сбербанка по фьючерсу SBRF-3.24, от тех. поддержки ФИНАМа получен следующий ответ:
А какой другой ответ Вы ожидали?
А почему не рассчитали по цене 2000 года?
Фьючерса нет, значит и никакой цены НЕТ!
Посмотрите брокерский отчет Открывашки выше, там цена совпадает!
Финик, как и оставшиеся брокеры, - кухня.