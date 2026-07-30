MT5 стал доступен в Финам - страница 26
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В финаме или БКС реально прописать комиссию для тестера стратегий?
для Финама вставьте к себе в эксперта код (по главным функциям). В тестере комиссия будет списываться после каждой сделки. Настроено на акции и фьючерсы на акции МОЕКС под мой тариф.
Код ужал как смог...
В финаме эквити не показывает. Прыгает только зеленая шкала баланса. Кто то победил это?
Не уверен, что такое поведение возможно исправить. Так настроены символы брокера. В тестере корректно только значение баланса.
В реальной торговле - на баланс тоже лучше не смотреть, бывает показывает полную ерунду после синхронизаций. У себя учет средств веду свой. Расчет необходимых средств - тоже свой.
В финаме или БКС реально прописать комиссию для тестера стратегий? В БКС тестер работает и эквити показывает, но комиссию как не крутил, никак не учитывает. В финаме эквити не показывает. Прыгает только зеленая шкала баланса. Кто то победил это?
Комиссия учитывается точно также, как и в Открытии. Эквити не победить.
Пытаюсь рассчитать маржу стандартной функцией OrderCalcMargin по акциям и фьючам. Вмегда получается равной нулю. Как это лечится?
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Некорректный расчет ГО (из-за новых изменений в риск-параметрах биржи)
Andrey Miguzov, 2022.06.09 02:45
В общем, собрал скрипт по итогам всех обсуждений. И для Финама и для Открытия. Показывает сколько должно быть средств на счете при открытии позиции, при условии, что открытых позиций нет.
По Финаму проверял - МТ5 учитывает и проверяет так же как в скрипте.
По Открытию постараюсь завтра проверить - там по фьючерсу есть различия между рыночными и лимитными ордерами. Видится, что МТ5 проверяет при открытии позиции средства по рыночному, а не по лимитному.
Вот эта картинка теперь у меня выглядит так:
Скрипт:
Добавлено:
Уже после того как выложил, наткнулся на раздел в справке:
Для акций
Для фьючерсов
Там подробно с примерами всё разжёвано, раньше не видел...
Вот от этого сообщения в теме прочитайте ещё 3 сообщения ниже - очень подробно расписывал.
Единственно, чтобы скрипт работал - проверьте имя брокера в вашем терминале - зависит от того, каким терминалом пользуетесь
2023.01.19 12:45:21.896 MarginCalc (RTS-3.23,M15) --------------- Старт работы скрипта MarginCalc -----------------
2023.01.19 12:45:21.896 MarginCalc (RTS-3.23,M15) Запущен у брокера АО ''Открытие Брокер'' на символе RTS-3.23
2023.01.19 12:45:21.896 MarginCalc (RTS-3.23,M15) Cпособ вычисления величины залоговых средств: SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_OPTIONS
2023.01.19 12:45:21.896 MarginCalc (RTS-3.23,M15) Минимальный лот: 1.00
2023.01.19 12:45:21.896 MarginCalc (RTS-3.23,M15) Для покупки необходимо: 49596.28
2023.01.19 12:45:21.896 MarginCalc (RTS-3.23,M15) Для продажи необходимо: 50067.14
2023.01.19 12:45:21.896 MarginCalc (RTS-3.23,M15) +++++++++++++++ Завершение работы скрипта MarginCalc ++++++++++++
2023.01.19 12:45:21.896 MarginCalc (RTS-3.23,M15) --------------- Старт работы скрипта MarginCalc -----------------
2023.01.19 12:45:21.896 MarginCalc (RTS-3.23,M15) Запущен у брокера АО ''Открытие Брокер'' на символе RTS-3.23
2023.01.19 12:45:21.896 MarginCalc (RTS-3.23,M15) Cпособ вычисления величины залоговых средств: SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_OPTIONS
2023.01.19 12:45:21.896 MarginCalc (RTS-3.23,M15) Минимальный лот: 1.00
2023.01.19 12:45:21.896 MarginCalc (RTS-3.23,M15) Для покупки необходимо: 49596.28
2023.01.19 12:45:21.896 MarginCalc (RTS-3.23,M15) Для продажи необходимо: 50067.14
2023.01.19 12:45:21.896 MarginCalc (RTS-3.23,M15) +++++++++++++++ Завершение работы скрипта MarginCalc ++++++++++++
Как раз видно из скрина и логов - насколько при входе "по рынку" нужно больше средств, чем при входе лимитиком по цене, близкой к текущей.
Если ORDER_TYPE_BUY поменять на ORDER_TYPE_BUY_LIMIT - будут числа, почти такие как на картинке.
Но это в обычных условиях. При сильных движениях, когда лимит близко, может и не сильно отличаться.
По поводу способа вычисления величины залоговых средств в ошибках на форуме писал - некорректно EnumToString() работает. На самом деле SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_FUTURES_FORTS, а не SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_OPTIONS. В отладчике если запустить - видно будет.
Ребят, интересует возможность торговать на мосбирже через МТ5 на демо счёте. В финам сказали, что демо счёт завести у них нельзя. Есть ли какие-то обходные пути зарегить демо счёт в МТ5 финам? Может знает кто. Либо может кто знает, другого брокера, где можно завести демо и трейдить на Рос. акциях в МТ5 или МТ4 даже.
В Открытии демо-счета есть.
знал бы зараенее, сразу бы там был а не по теме
причем прогу писал на реале на свой страх и риск, т.к. тоже не в курсе что демка есть