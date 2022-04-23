Роботы, программы только ФОНДОВЫЙ и FORTS примеры кода ( тема не для форекса ) только MQL5 MetaTrader 5
Бесплатный биржевой индикатор https://www.mql5.com/ru/code/31706
Отражает объем покупок в течении дня и направление движения на базе расчета индикатора CH%
Так же в индикаторе можно видеть рассчитанные аналитиками предстоящие выплаты по дивидендам.
В версии от 2022.02.12 исправлено отражение цены.
- www.mql5.com
Так то, по идеи, отличие будет лишь в части торговых приказов. И все, остальное все одинаковое - весь технический анализ, все индикаторы и т.д.
Так, да не так. На фонде в отличие от валютных пар более выражена трендовость и асимметрия - рынок в среднем слегка перекошен в сторону роста.
Также, имеют место стратегии, активно работающие со стаканом.
Также, арбитраж между фондой и срочным с получением дивидентов.
Также, гораздо меньшие плечи, если вообще есть.
Также, гораздо меньшая "эффективность" рынка, на чём тоже можно играть.
Поправил индикатор
и скрипт к нему
Так то, по идеи, отличие будет лишь в части торговых приказов. И все, остальное все одинаковое - весь технический анализ, все индикаторы и т.д.
если бездумно и технически то да. В плане акций инфы актуальной больше. Поэтому оцифровать и учесть ее проще. Хотя пока все сложно.
Так то, по идеи, отличие будет лишь в части торговых приказов. И все, остальное все одинаковое - весь технический анализ, все индикаторы и т.д.
Вот кстати да, то, что надо запоминать цену открытия своей позиции, а не брать её из свойств, это для меня давно аксиома, даже не подумал это упомянуть.
Вот кстати да, то, что надо запоминать цену открытия своей позиции, а не брать её из свойств, это для меня давно аксиома, даже не подумал это упомянуть.
Читайте в этом разделе тему:
"ФОРТС. В помощь начинающим"
//+------------------------------------------------------------------+ //| Expert Get position price function | //+------------------------------------------------------------------+ double GetPositionPrice(const string aSymbol) { double price_in = 0; double volume_in = 0; if(PositionSelect(aSymbol)) { ulong pos_id = ulong(PositionGetInteger(POSITION_IDENTIFIER)); if(pos_id > 0) { if(HistorySelectByPosition(pos_id)) { int deals = HistoryDealsTotal(); for(int i = 0; i < deals; i++) { ulong deal_ticket = HistoryDealGetTicket(i); ulong order_ticket = ulong(HistoryDealGetInteger(deal_ticket, DEAL_ORDER)); if(order_ticket > 0) { ENUM_DEAL_ENTRY deal_entry = ENUM_DEAL_ENTRY(HistoryDealGetInteger(deal_ticket, DEAL_ENTRY)); if(deal_entry == DEAL_ENTRY_IN) { double price = HistoryDealGetDouble(deal_ticket, DEAL_PRICE); double volume = HistoryDealGetDouble(deal_ticket, DEAL_VOLUME); price_in += price * volume; volume_in += volume; } } } if(volume_in > 0) { //int digits=int(SymbolInfoInteger(aSymbol, SYMBOL_DIGITS )); return(NormalizeDouble(price_in/volume_in, Digits())); } } else { Print(__FUNCTION__, ": Невозможно получить историю позиции по символу ", aSymbol); } } else { Print(__FUNCTION__, ": Невозможно определить идентификатор позиции по символу ", aSymbol); } } return(0); }
Читайте в этом разделе тему:
"ФОРТС. В помощь начинающим"
1. Потеряна проверка ORDER_MAGIC, а у нас неттинг и на символе торгуют несколько роботов.
2. Каждый раз выполнять эту кучу кода с циклом вместо того, чтобы взять st.Price
3. А что насчёт работы в тестовом режиме на реальном графике - с имитацией сделок?
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Решил открыть чисто техническую тему посвященную роботам скриптам для фондового и срочного рынка.
Понятно что роботы которые пишутся до фондового отличаются от роботов для форекса.
К сожалению чудесный терминал MT5 с прекрасным языком MQL5 слишком слабо представлен на фондовом рынке.
Попробуем немного исправить это и поднять интерес к фондовому рынку через эту тему.