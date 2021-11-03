Unterschiede im Bid/Ask je nach Anzeigeort?
Ich bin gerade am Paper-Traden auf MT5 mit einem markets.com Demokonto. Mir ist jedoch aufgefallen,
dass unterschiedliche Preise für Bid und Ask angezeigt werden. Im "Einklick-Trade" ist der Spread
dabei eigentlich immer kleiner, als bei den auf den Graphen angezeigten Preise.
Weiß zufällig jemand, ob es sich dabei um einen Fehler handelt? Oder wird im einen Fall der Preis von
markets.com und im anderen Fall ein von MT5 angegebener Preis angezegit? Oder handelt es sich dabei einfach nur um einen Fehler?
Vielen Dank im vorraus!
-Nachtrag: Ein Beispiel Bild ist angefügt
Also was ist das für ein PC und wir ist die Verbindung zum Server? Die ersten drei Zeilen nach dem Start des Terminals wären hilfreich, sie sehen in etwa so aus:
2021.03.16 05:13:07.133 Terminal MetaTrader 5 x64 build 3003 started for MetaQuotes Software Corp.
2021.03.16 05:13:07.134 Terminal Windows 10 build 19042, Intel Core i7-9750H @ 2.60GHz, 26 / 31 Gb memory, 842 / 947 Gb disk, IE 11, UAC, GMT+2
2021.03.16 05:13:07.134 Terminal C:\Users\barab\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075
Ich vermute, dass die Anzeige oben links wegen der Systems (noch) nicht aktualisiert wurde.
Am System sollte es nicht liegen, das ist ziemlich aktuell. Bild ist angefügt.
Mein Ping ist 32 ms das sollte auch nciht das Problem sein. Wenn ich eine Order durchführe, ist dies
auch zu den Preisen die oben lniks angegeben werden...
Das ist die Antwort:
Es ist kein Fehler. Der Benutzer hat einen künstlichen negativen Aufschlag von 9 Pips pro Seite (Bid / Ask) vorgenommen. So wird die benutzerdefinierte Gruppe auf dem Handelsserver konfiguriert.
Vor dem Handel sollten Sie immer den letzten Tick von CopyTicks und SymbolInfoTick auf das Vorhandensein eines Markups überprüfen. Und nehmen Sie die entsprechenden Anpassungen vor.
Vielen Dank!
Aber interessant, da ich nichts an den Standardeinstellungen geändert habe.
Scheint also vom Broker auszugehen, was ja schon recht manipulativ ist
