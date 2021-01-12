Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2690: Улучшения в MetaEditor - страница 11

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А нельзя ли сделать в тестере паузу кнопкой "Pause Break" как в четверке. А то пока мышкой нацелишься на значек "пауза", то пропадает актуальность остановки. Неудобно жуть.
 
Uladzimir Izerski:
А нельзя ли сделать в тестере паузу кнопкой "Pause Break" как в четверке. А то пока мышкой нацелишься на значек "пауза", то пропадает актуальность остановки. Неудобно жуть.

Клавишу "пробел" нажмите и тест остановится/снова продолжит работать.

 
Чтобы пробел работал нужно чтобы график был активным. Если-же переключиться на закладку «Журнал» например, то пробел работать не будет пока не ткнёшь крыской в график. И так после каждого переключения по закладкам.
 
Vladimir Karputov:

Клавишу "пробел" нажмите и тест остановится/снова продолжит работать.



Спасибо. Новизна. Рад.

 
При нажатии средней кнопки мыши на чарте в визуализаторе отсутствуют проценты, как на основном чарте - они пропали или их не было? Если не было, то хорошо бы добавить.
 
Aleksey Vyazmikin:
При нажатии средней кнопки мыши на чарте в визуализаторе отсутствуют проценты, как на основном чарте - они пропали или их не было? Если не было, то хорошо бы добавить.

ctrl+F работает.

 
Alexey Viktorov:

ctrl+F работает.

И мышь работает, я про показатели, которые появляются при зажатии кнопки и ведении в сторону мыши.

 

Окно выполненной Оптимизации не закрывается.


На скрине слева - незакрывающееся окно после Оптимизации. Справа - opt-файл этой же Оптимизации.

Странная белая область слева. Возможно, она является причиной.

 

К разработчикам: планируется ли возможность изменять программно хотя бы размер шрифта в  описаниях( именно "Description") объектов типа HLine,VLine,TrendLine и тп?

Или это настолько сложно?

(сейчас согласно документации параметры font_size, font_name и text_color используются только для объектов OBJ_TEXT и OBJ_LABEL. Для объектов других типов эти параметры игнорируются).

Для монитора с разрешением 2К стандартный шрифт уже довольно мелок,я представляю что там на 4К.

Спасибо!!

шрифт терминала
шрифт терминала
  • 2014.01.15
  • www.mql5.com
Подскажите, может кто знает Какой шрифт используется в окне графика например выводом функцией Comment...
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