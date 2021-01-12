Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2690: Улучшения в MetaEditor - страница 11
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А нельзя ли сделать в тестере паузу кнопкой "Pause Break" как в четверке. А то пока мышкой нацелишься на значек "пауза", то пропадает актуальность остановки. Неудобно жуть.
Клавишу "пробел" нажмите и тест остановится/снова продолжит работать.
Клавишу "пробел" нажмите и тест остановится/снова продолжит работать.
Спасибо. Новизна. Рад.
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Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2690: Улучшения в MetaEditor
fxsaber, 2020.11.20 23:14
b2693 - актуально.
b2696 - актуально.
При нажатии средней кнопки мыши на чарте в визуализаторе отсутствуют проценты, как на основном чарте - они пропали или их не было? Если не было, то хорошо бы добавить.
ctrl+F работает.
ctrl+F работает.
И мышь работает, я про показатели, которые появляются при зажатии кнопки и ведении в сторону мыши.
Окно выполненной Оптимизации не закрывается.
На скрине слева - незакрывающееся окно после Оптимизации. Справа - opt-файл этой же Оптимизации.
Странная белая область слева. Возможно, она является причиной.
К разработчикам: планируется ли возможность изменять программно хотя бы размер шрифта в описаниях( именно "Description") объектов типа HLine,VLine,TrendLine и тп?
Или это настолько сложно?
(сейчас согласно документации параметры font_size, font_name и text_color используются только для объектов OBJ_TEXT и OBJ_LABEL. Для объектов других типов эти параметры игнорируются).
Для монитора с разрешением 2К стандартный шрифт уже довольно мелок,я представляю что там на 4К.
Спасибо!!