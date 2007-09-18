CodeBaseРазделы
Индикаторы

Keltner ATR Bands - индикатор для MetaTrader 4

Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
5890
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Converted by : Dr. Gaines


Индикатор канала Келтнера.




Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7315

