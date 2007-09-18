Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Keltner ATR Bands - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 5890
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Converted by : Dr. Gaines
Индикатор канала Келтнера.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7315
Khaos Assault
Индикатор Khaos Assault 2.TrendRSI_v1
Индикатор, который работает на пробой\отбой от уровней.
ZigZag Pointer
Индикатор похож на ASCTrend, на мой взгляд даже лучше. Работает по системе High - Low.SUPRES MultiFrame
Индикатор интересно рисует уровни,особенно на малых ТФ.