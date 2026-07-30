MT5 стал доступен в Финам - страница 92
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Раньше не ьыло вроде у них таких требований под мт5
С 1 апреля ввели. КНУР'ам не дают MT5, знакомой-клиентке пришлось закидывать 600т.р. на счёт, чтобы КПУР получить, а полгода у неё счёт в Тинькове уже был, зачли.
Квалам КПУР дают автоматом.
Но вообще жаль, отсекают народ от MT5.
отсекают
да - жестко....
да - жестко....
Шизофрения полная,тем более ,что я торговал лет семь на мт5 на фортсе,но потом лет семь не торговал,а пять лет прошло и всё обнулился типа,нельзя мт5.
Шизофрения полная,тем более ,что я торговал лет семь на мт5 на фортсе,но потом лет семь не торговал,а пять лет прошло и всё обнулился типа,нельзя мт5.
я у них не торговал. МТ5 сейчас сервис финама дал поставить но не входит.... логин пароль присвоили... )
уточню - напишу тут...
,а пять лет прошло и
может можно - надо с тех поддержкой переговорить и все....
может можно - надо с тех поддержкой переговорить и все....
Говорил.600 тыщ минимум и то надо будет ,что то покупать и держать. А деньги все на долгосрочных вкладах,снимешь потеряешь проценты.Пока не готов к таким тратам.И я торговал не в финаме.Сейчас мт 5 только в финаме.
Говорил.600 тыщ минимум и то надо будет ,что то покупать и держать. А деньги все на долгосрочных вкладах,снимешь потеряешь проценты.Пока не готов к таким тратам.И я торговал не в финаме.Сейчас мт 5 только в финаме.
понял. спс за разъяснения. Я им тоже позвоню и уточню....
И я торговал не в финаме.
Они это могут учесть, надо справку оттуда.
Они это могут учесть, надо справку оттуда.
5 лет прошло,фсё