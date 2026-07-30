MT5 стал доступен в Финам - страница 92

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Roman Shiredchenko #:
Раньше не ьыло вроде у них   таких требований   под мт5

С 1 апреля ввели. КНУР'ам не дают MT5, знакомой-клиентке пришлось закидывать 600т.р. на счёт, чтобы КПУР получить, а полгода у неё счёт в Тинькове уже был, зачли.

Квалам КПУР дают автоматом.

Но вообще жаль, отсекают народ от MT5.

 
JRandomTrader #:
отсекают

да - жестко....

 
Roman Shiredchenko #:

да - жестко....

Шизофрения полная,тем более ,что я торговал лет семь на мт5 на фортсе,но потом лет семь не торговал,а пять лет прошло и всё обнулился типа,нельзя мт5.

 

Fortstrend #:
Шизофрения полная,тем более ,что я торговал лет семь на мт5 на фортсе,но потом лет семь не торговал,а пять лет прошло и всё обнулился типа,нельзя мт5.

я у них не торговал. МТ5 сейчас сервис финама дал поставить но не входит.... логин пароль присвоили... )

уточню - напишу тут...

 
 
Fortstrend #:
,а пять лет прошло и

может можно - надо с тех поддержкой переговорить и все....

 
Roman Shiredchenko #:

может можно - надо с тех поддержкой переговорить и все....

Говорил.600 тыщ минимум и то надо будет ,что то покупать и держать. А деньги все на долгосрочных вкладах,снимешь потеряешь проценты.Пока не готов к таким тратам.И я торговал не в финаме.Сейчас мт 5 только в финаме.

 
Fortstrend #:
Говорил.600 тыщ минимум и то надо будет ,что то покупать и держать. А деньги все на долгосрочных вкладах,снимешь потеряешь проценты.Пока не готов к таким тратам.И я торговал не в финаме.Сейчас мт 5 только в финаме.

понял. спс за разъяснения. Я им тоже позвоню и уточню....

 
Fortstrend #:
И я торговал не в финаме.

Они это могут учесть, надо справку оттуда.

 
JRandomTrader #:

Они это могут учесть, надо справку оттуда.

5 лет прошло,фсё

 
Надо коннектор из квика в мт5  по ходу искать,для анализа.Купить продать можно и в квике.
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