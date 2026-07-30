MT5 стал доступен в Финам - страница 86

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Sergei Lebedev #:

Что за бред! Ты что смотришь стакан в самом МТ5 - там твоя заяявка показывается индикативно! Ты открой Транзак/Квик и там смотри реальный биржевой стакан.  Вообще детсад.

Тесто я проводил в Финаме, использую подключение как на МТ5, так и на через Транзак на hft.finam.ru  ни одна моя лимитная заявка МТ5 не отражалась в Транзаке.

Поставим эксперимент?

 
На видео запишите. Действия на одной половине экрана и результат на другой
 
Dmi3 #:

Поставим эксперимент?

Forester #:
На видео запишите. Действия на одной половине экрана и результат на другой

Потом в ветку юмора можно поместить.

 
Dmitriy Skub #:

Потом в ветку юмора можно поместить.

Ну почему же? Мне тоже интересно, какая информация верна. А на видео самое доходчивое доказательство будет.
 
Dmitriy Skub #:

Потом в ветку юмора можно поместить.

Если господин Sergei Lebedev окажется прав, то это будет совсем не смешно.

 
Sergei Lebedev #:

Что за бред! Ты что смотришь стакан в самом МТ5 - там твоя заяявка показывается индикативно! Ты открой Транзак/Квик и там смотри реальный биржевой стакан.  Вообще детсад.

Тесто я проводил в Финаме, использую подключение как на МТ5, так и на через Транзак на hft.finam.ru  ни одна моя лимитная заявка МТ5 не отражалась в Транзаке.

Сергей! Не вводите людей в заблуждение. На Бирже не бывает непоняток.

Тем более, что МТ-5 преобразует "свои заявки" в следующие:

Заявка - это приказ участника торгов в торговую систему на совершение сделки покупки или продажи инструмента по определённой
 цене. Заявка может быть адресной или безадресной.
 Безадресные заявки - это обычный вид заявок, которые встают в очередь и видны всем пользователям, они обязательно участвуют
 в аукционе и сводятся со встречными заявками. Если у заявки есть контрпредложение с ценой лучшей или равной цене заявки,
 то такие заявки сводятся в сделку с ценой равной цене заявки в контрпредложении. Часть заявки, которая не свелась в сделку
 остается в виде заявки, с меньшим количеством инструмента.
 Заявки бывают котировочные (Day), встречные (Immediate-or-Cancel), заявки Fill-or-Kill и заявки Book-or-Cancel. Котировочная за
явка (Day) остается в очереди независимо от того, свелась ли она частично, или не свелась совсем. Встречная заявка (IOC), если
 она не свелась в сделку, удаляется из системы после проведения аукциона. При частичном сведении встречной заявки, несведен
ная ее часть также удаляется. Заявки Fill-or-Kill (FOK) - это встречные заявки, которые предполагают только полное исполнение
 (сведение в сделку). Заявка Book-or-Cancel (BOC) - это разновидность котировочной заявки, которая при выставлении либо цели
ком встает в стакан, либо отклоняется системой. Такая заявка может быть только пассивной стороной в сделке (Maker).
 
Sergei Lebedev #:

Что за бред! Ты что смотришь стакан в самом МТ5 - там твоя заяявка показывается индикативно! Ты открой Транзак/Квик и там смотри реальный биржевой стакан.  Вообще детсад.

Тесто я проводил в Финаме, использую подключение как на МТ5, так и на через Транзак на hft.finam.ru  ни одна моя лимитная заявка МТ5 не отражалась в Транзаке.

   Вот скрин из Квика и MT5 сразу после выставления лимитки в МТ5.


 
pivomoe #:

   Вот скрин из Квика и MT5 сразу после выставления лимитки в МТ5.

Стесняюсь спросить - у Вас настроено в квике выделение своих ордеров? На графике тоже в квике не отображается (настроено?)?

 
Dmitriy Skub #:

Стесняюсь спросить - у Вас настроено в квике выделение своих ордеров? На графике тоже в квике не отображается (настроено?)?

   Я квик почти не знаю. Ничего не настраивал, кроме переворота стакана. Красные линии сделал в paint. Это скорее всего вообще разные счета. 

 
Интересно, почему по другим уровням объемы разные? Разница в скорости передачи данных?
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