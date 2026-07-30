MT5 стал доступен в Финам - страница 86
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Что за бред! Ты что смотришь стакан в самом МТ5 - там твоя заяявка показывается индикативно! Ты открой Транзак/Квик и там смотри реальный биржевой стакан. Вообще детсад.
Тесто я проводил в Финаме, использую подключение как на МТ5, так и на через Транзак на hft.finam.ru - ни одна моя лимитная заявка МТ5 не отражалась в Транзаке.
Поставим эксперимент?
Поставим эксперимент?
На видео запишите. Действия на одной половине экрана и результат на другой
Потом в ветку юмора можно поместить.
Потом в ветку юмора можно поместить.
Потом в ветку юмора можно поместить.
Если господин Sergei Lebedev окажется прав, то это будет совсем не смешно.
Что за бред! Ты что смотришь стакан в самом МТ5 - там твоя заяявка показывается индикативно! Ты открой Транзак/Квик и там смотри реальный биржевой стакан. Вообще детсад.
Тесто я проводил в Финаме, использую подключение как на МТ5, так и на через Транзак на hft.finam.ru - ни одна моя лимитная заявка МТ5 не отражалась в Транзаке.
Сергей! Не вводите людей в заблуждение. На Бирже не бывает непоняток.
Тем более, что МТ-5 преобразует "свои заявки" в следующие:
Что за бред! Ты что смотришь стакан в самом МТ5 - там твоя заяявка показывается индикативно! Ты открой Транзак/Квик и там смотри реальный биржевой стакан. Вообще детсад.
Тесто я проводил в Финаме, использую подключение как на МТ5, так и на через Транзак на hft.finam.ru - ни одна моя лимитная заявка МТ5 не отражалась в Транзаке.
Вот скрин из Квика и MT5 сразу после выставления лимитки в МТ5.
Вот скрин из Квика и MT5 сразу после выставления лимитки в МТ5.
Стесняюсь спросить - у Вас настроено в квике выделение своих ордеров? На графике тоже в квике не отображается (настроено?)?
Стесняюсь спросить - у Вас настроено в квике выделение своих ордеров? На графике тоже в квике не отображается (настроено?)?
Я квик почти не знаю. Ничего не настраивал, кроме переворота стакана. Красные линии сделал в paint. Это скорее всего вообще разные счета.