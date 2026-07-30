MT5 стал доступен в Финам - страница 79
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не смотрел как зарубежный рынок акций работает, но местный это, в ближайшие пару часов фиксируют прибыль и закрытие в середине) это рост за день
сегодня вот опять, поднялся, и закрытие дня опять в двое меньше, того что успел посмотреть
это везде так или у нас так? быстрее закрыться пока не упало
Т.р.
Очень достойно. А максимальная просадка сколько % за это время достигала?
Ликвидности пока хватает?
А максимальная просадка сколько % за это время достигала?
Порядка 10-20, точно не фиксировал.
Ликвидности пока хватает?
По грубой прикидке, с моими методами ликвидности рынка должно хватать где-то до 10-20 млн годовой прибыли.
Порядка 10-20, точно не фиксировал.
По грубой прикидке, с моими методами ликвидности рынка должно хватать где-то до 10-20 млн годовой прибыли.
Я ж говорю - моими нынешними методами, на нынешнем рынке. Не вручную, не скальп.
А 24.02.22 роботы на двух счетах суммарно почти лям заработали. И "чёрный лебедь", может обернуться "синей птицей".
Видео смотреть не люблю, предпочитаю читать.
Я ж говорю - моими нынешними методами, на нынешнем рынке. Не вручную, не скальп.
А 24.02.22 роботы на двух счетах суммарно почти лям заработали. И "чёрный лебедь", может обернуться "синей птицей".
Видео смотреть не люблю, предпочитаю читать.
попробовал склееные фьючи финама, бот в тестере не отображает Баланс и загрузку депозита, статистику прогона показывает, в реале торгует нормально
куда копать, подскажите, не могу сообразить
на старых склейках Открытия всё ОК
перенастройку специфического финамовского учёта свободных и задействованных средств в боте делал
попробовал склееные фьючи финама, бот в тестере не отображает Баланс и загрузку депозита, статистику прогона показывает, в реале торгует нормально
куда копать, подскажите, не могу сообразить
на старых склейках Открытия всё ОК
перенастройку специфического финамовского учёта свободных и задействованных средств в боте делал
попробовал склееные фьючи финама, бот в тестере не отображает Баланс и загрузку депозита, статистику прогона показывает, в реале торгует нормально
куда копать, подскажите, не могу сообразить
на старых склейках Открытия всё ОК
перенастройку специфического финамовского учёта свободных и задействованных средств в боте делал
Попробуйте создать кастом-символ на основе фьюча и подправить свойства - там скорее всего неверно прописана валюта котирования (нет прямого пересчета в валюту счета) или стоит нулевая стоимость тика.
Попробуйте создать кастом-символ на основе фьюча и подправить свойства - там скорее всего неверно прописана валюта котирования (нет прямого пересчета в валюту счета) или стоит нулевая стоимость тика.