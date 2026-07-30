MT5 стал доступен в Финам - страница 79

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не смотрел как зарубежный рынок акций работает, но местный это, в ближайшие пару часов фиксируют прибыль и закрытие в середине) это рост за день

сегодня вот опять, поднялся, и закрытие дня опять в двое меньше, того что успел посмотреть

это везде так или у нас так? быстрее закрыться пока не упало

 
JRandomTrader #:

Т.р.

Очень достойно. А максимальная просадка сколько % за это время достигала?
Ликвидности пока хватает?

 
Grigori.S.B #:
А максимальная просадка сколько % за это время достигала?

Порядка 10-20, точно не фиксировал.

Grigori.S.B #:
Ликвидности пока хватает?

По грубой прикидке, с моими методами ликвидности рынка должно хватать где-то до 10-20 млн годовой прибыли.

 
JRandomTrader #:

Порядка 10-20, точно не фиксировал.

По грубой прикидке, с моими методами ликвидности рынка должно хватать где-то до 10-20 млн годовой прибыли.

Якобы в первый - второй день не помню в какой после открытия биржи после 24.02.22 г накликал на скальпе в один день торговый сначала -5 млн р было на счете после просадки до этого вроде - когда планки были - где то в середине видео - потом накликал + 25 млн р итого в плюсе за день 20.
Понятно - что тогда и обьемы были и движи....
Сейчас тоже бывает - что маркетосы на фьючах особенно - мертвые - ликвидности нет... хоть давно и не смотрел - но представляю - что мало поменялось  ......
 
Roman Shiredchenko #:
Якобы в первый - второй день не помню в какой после открытия биржи после 24.02.22 г накликал на скальпе в один день торговый сначала -5 млн р было на счете после просадки до этого вроде - когда планки были - где то в середине видео - потом накликал + 25 млн р итого в плюсе за день 20.
Понятно - что тогда и обьемы были и движи....
Сейчас тоже бывает - что маркетосы на фьючах особенно - мертвые - ликвидности нет... хоть давно и не смотрел - но представляю - что мало поменялось  ......

Я ж говорю - моими нынешними методами, на нынешнем рынке. Не вручную, не скальп.

А 24.02.22 роботы на двух счетах суммарно почти лям заработали. И "чёрный лебедь", может обернуться "синей птицей".

Видео смотреть не люблю, предпочитаю читать.

 
JRandomTrader #:

Я ж говорю - моими нынешними методами, на нынешнем рынке. Не вручную, не скальп.

А 24.02.22 роботы на двух счетах суммарно почти лям заработали. И "чёрный лебедь", может обернуться "синей птицей".

Видео смотреть не люблю, предпочитаю читать.

У Вас прекрасные результаты.
 

попробовал склееные фьючи финама, бот в тестере не отображает Баланс и загрузку депозита, статистику прогона показывает, в реале торгует нормально
куда копать, подскажите, не могу сообразить
на старых склейках Открытия всё ОК
перенастройку специфического финамовского учёта свободных и задействованных средств в боте делал 
тестер

стата

 
Viktor Vlasenko #:

попробовал склееные фьючи финама, бот в тестере не отображает Баланс и загрузку депозита, статистику прогона показывает, в реале торгует нормально
куда копать, подскажите, не могу сообразить
на старых склейках Открытия всё ОК
перенастройку специфического финамовского учёта свободных и задействованных средств в боте делал 


Выводить в csv файл нужные значения в необходимые периоды. Эквити будет правильной, а не оптимистично-посделочной, как в мт5. 
 
Viktor Vlasenko #:

попробовал склееные фьючи финама, бот в тестере не отображает Баланс и загрузку депозита, статистику прогона показывает, в реале торгует нормально
куда копать, подскажите, не могу сообразить
на старых склейках Открытия всё ОК
перенастройку специфического финамовского учёта свободных и задействованных средств в боте делал 


Попробуйте создать кастом-символ на основе фьюча и подправить свойства - там скорее всего неверно прописана валюта котирования (нет прямого пересчета в валюту счета) или стоит нулевая стоимость тика.

 
Stanislav Korotky #:

Попробуйте создать кастом-символ на основе фьюча и подправить свойства - там скорее всего неверно прописана валюта котирования (нет прямого пересчета в валюту счета) или стоит нулевая стоимость тика.

Зачем создавать кастрм символ, если все свойства символа можно корректировать прямо в тестере?
Да и не поможет никакая корректировка символа, финам как то особо извращенно считает баланс и эквити, оттого получаются такие графики одиночного прогона. Бывают, ну прям вообще футуристические.
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