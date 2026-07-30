MT5 стал доступен в Финам - страница 82
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А фьючи на них не устраивают?
Поскольку сайты как moex, так и финама оставляют желать много лучшего в плане фильтрации и сортировки списков инструментов, потратил часок на сопоставление. Действительно есть кое-какие фьючи, но с некоторыми нюансами:
Странно, что поддержка про них не сказала.
Но в принципе, наверно, фьючерсами слегка более муторно считать аналитику и торговать, чем CFD, из-за смен контрактов.
ЗЫ. Вот текущая картинка с другого брокера:
вот смотрю по инструментам, гораздо предсказуемее форексных
еще и вклад в экономику, если не интрадей
не очень давно торгую на Мосбирже, есть счет в Т-Банке и Финам
в Т-Банке сейчас график смотрю, и там у меня мелкий счет остался, для быстрого вывода при необходимости, и как раз на IRAO шип на внебиржевой торговле
это меня бы сейчас вынесло если-бы стоп стоял??
это как там народ торгует?? в Финам в МТ5 этого шипа нет
не очень давно торгую на Мосбирже, есть счет в Т-Банке и Финам
в Т-Банке сейчас график смотрю, и там у меня мелкий счет остался, для быстрого вывода при необходимости, и как раз на IRAO шип на внебиржевой торговле
это меня бы сейчас вынесло если-бы стоп стоял??
это как там народ торгует?? в Финам в МТ5 этого шипа нет
некому прокомментировать ситуацию?
имею представление, интересует полный обзор
это меня бы сейчас вынесло если-бы стоп стоял??
это как там народ торгует?? в Финам в МТ5 этого шипа нет
Хз.
Без стопов и тейков.
Почему-то не разрешают открывать демо счет на МТ5. Какой-то саботаж и дискредитации самой идеи о поддержке МТ5 среди доступных торговых платформ.
там и мобильной версии MQ Нет
а толку от демо, все равно Мосбиржа запрещает транслировать котировки без открытия счета, только с запаздыванием
открыть счет на 1000р без абонентки и пользоваться.
а толку от демо, все равно Мосбиржа запрещает транслировать котировки без открытия счета, только с запаздыванием
открыть счет на 1000р без абонентки и пользоваться.
Задержка 15 минут для демо не страшна.
Само их отношение настораживает - нафиг вписываться в контору, которая МТ5 за платформу не считает.
Задержка 15 минут для демо не страшна.
Само их отношение настораживает - нафиг вписываться в контору, которая МТ5 за платформу не считает.
они вложили большие деньги в собственные платформы, остальное ассортимент, если в МТ реальных трейдеров они видят смысл, то мобильная версия им вообще ни к чему
Задержка 15 минут для демо не страшна.
Само их отношение настораживает - нафиг вписываться в контору, которая МТ5 за платформу не считает.
да и какое бы там демо было,
на bybit демо, биткоин