MT5 стал доступен в Финам - страница 82

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JRandomTrader #:
А фьючи на них не устраивают?

Поскольку сайты как moex, так и финама оставляют желать много лучшего в плане фильтрации и сортировки списков инструментов, потратил часок на сопоставление. Действительно есть кое-какие фьючи, но с некоторыми нюансами:

ALMN
BR
Co
GL (в рублях!)
GOLD
NG
NI (нет ликвидности!)
PLD
PLT
SILV
SUGAR (в рублях!)
WHEAT (в рублях!)
Zn (нет ликвидности!)

Странно, что поддержка про них не сказала.

Но в принципе, наверно, фьючерсами слегка более муторно считать аналитику и торговать, чем CFD, из-за смен контрактов.

ЗЫ. Вот текущая картинка с другого брокера:

XTIUSD 40H1 signal

 

вот смотрю по инструментам, гораздо предсказуемее форексных

еще и вклад в экономику, если не интрадей

 

не очень давно торгую на Мосбирже, есть счет в Т-Банке и Финам

в Т-Банке сейчас график смотрю, и там у меня мелкий счет остался, для быстрого вывода при необходимости, и как раз на IRAO шип на внебиржевой торговле

это меня бы сейчас вынесло если-бы стоп стоял??

это как там народ торгует?? в Финам в МТ5 этого шипа нет


 
lynxntech #:

не очень давно торгую на Мосбирже, есть счет в Т-Банке и Финам

в Т-Банке сейчас график смотрю, и там у меня мелкий счет остался, для быстрого вывода при необходимости, и как раз на IRAO шип на внебиржевой торговле

это меня бы сейчас вынесло если-бы стоп стоял??

это как там народ торгует?? в Финам в МТ5 этого шипа нет


некому прокомментировать ситуацию?

имею представление, интересует полный обзор

 
lynxntech #:

это меня бы сейчас вынесло если-бы стоп стоял??

это как там народ торгует?? в Финам в МТ5 этого шипа нет


   Хз. 

   Без стопов и тейков.

 
Почему-то не разрешают открывать демо счет на МТ5. Какой-то саботаж и дискредитации самой идеи о поддержке МТ5 среди доступных торговых платформ.
 
Stanislav Korotky #:
Почему-то не разрешают открывать демо счет на МТ5. Какой-то саботаж и дискредитации самой идеи о поддержке МТ5 среди доступных торговых платформ.

там и мобильной версии MQ Нет

а толку от демо, все равно Мосбиржа запрещает транслировать котировки без открытия счета, только с запаздыванием

открыть счет на 1000р без абонентки и пользоваться.

 
lynxntech #:

а толку от демо, все равно Мосбиржа запрещает транслировать котировки без открытия счета, только с запаздыванием

открыть счет на 1000р без абонентки и пользоваться.

Задержка 15 минут для демо не страшна.

Само их отношение настораживает - нафиг вписываться в контору, которая МТ5 за платформу не считает.

 
Stanislav Korotky #:

Задержка 15 минут для демо не страшна.

Само их отношение настораживает - нафиг вписываться в контору, которая МТ5 за платформу не считает.

они вложили большие деньги в собственные платформы, остальное ассортимент, если в МТ реальных трейдеров они видят смысл, то мобильная версия им вообще ни к чему 

 
Stanislav Korotky #:

Задержка 15 минут для демо не страшна.

Само их отношение настораживает - нафиг вписываться в контору, которая МТ5 за платформу не считает.

да и какое бы там демо было,

на bybit демо, биткоин


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