MT5 стал доступен в Финам - страница 81

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Aleksandr Slavskii #:

Не знаю, пробуйте. Потом расскажите.

вот я и рассказал в самом начале.

т.е. галка активируется только при набросе на Текущий график, MOEX символа, форексные - Нет
 
lynxntech #:

вот я и рассказал в самом начале.

Ага, проверил. Раньше работало. Теперь не работает. Значит разработчики сломали.

 
lynxntech #:

а мне она нужна на графике?

По ней строятся бары же... мне не мешала.

 
Aleksey Vyazmikin #:

По ней строятся бары же... мне не мешала.

и одного Bid вроде достаточно на графике, может форекс привычка

 
lynxntech #:

и одного Bid вроде достаточно на графике, может форекс привычка

По бидам не строятся бары просто тут....

 
Ivan Titov #:

Форексные бары по Bid строятся. Там нет ленты сделок.

Речь не про форекс же.

 
Android сервера нет у Финам?
 
Подскажите можно ли в Финаме торговать тикерами товарной группы (нефть, газ, металлы и пр.)? Например, в соответствующем разделе их сайта есть табличка с тикерами, в частности, алюминий (AH), пшеница (ZW), но в списке доступных для торговли инструментов (тоже на их сайте смотрю) нет ничего похожего.
 
Stanislav Korotky #:
Подскажите можно ли в Финаме торговать тикерами товарной группы (нефть, газ, металлы и пр.)? Например, в соответствующем разделе их сайта есть табличка с тикерами, в частности, алюминий (AH), пшеница (ZW), но в списке доступных для торговли инструментов (тоже на их сайте смотрю) нет ничего похожего.

Ответ от их службы поддержки: нельзя. Весь этот раздел товаров зачем-то показан на сайте, но только для справки.

Товарные тикеры - информационные

 
А фьючи на них не устраивают?
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