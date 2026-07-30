MT5 стал доступен в Финам - страница 81
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Не знаю, пробуйте. Потом расскажите.
вот я и рассказал в самом начале.т.е. галка активируется только при набросе на Текущий график, MOEX символа, форексные - Нет
вот я и рассказал в самом начале.
Ага, проверил. Раньше работало. Теперь не работает. Значит разработчики сломали.
а мне она нужна на графике?
По ней строятся бары же... мне не мешала.
По ней строятся бары же... мне не мешала.
и одного Bid вроде достаточно на графике, может форекс привычка
и одного Bid вроде достаточно на графике, может форекс привычка
По бидам не строятся бары просто тут....
Форексные бары по Bid строятся. Там нет ленты сделок.
Речь не про форекс же.
Подскажите можно ли в Финаме торговать тикерами товарной группы (нефть, газ, металлы и пр.)? Например, в соответствующем разделе их сайта есть табличка с тикерами, в частности, алюминий (AH), пшеница (ZW), но в списке доступных для торговли инструментов (тоже на их сайте смотрю) нет ничего похожего.
Ответ от их службы поддержки: нельзя. Весь этот раздел товаров зачем-то показан на сайте, но только для справки.