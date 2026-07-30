MT5 стал доступен в Финам - страница 83

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Хм, торги-то сегодня есть, а вот сервера MT5 в Финаме, похоже, не в курсе, не принимают ордера.
Обещали разобраться.
 
JRandomTrader #:
Хм, торги-то сегодня есть, а вот сервера MT5 в Финаме, похоже, не в курсе, не принимают ордера.
Обещали разобраться.

разобрались

 
Denis Nikolaev #:

разобрались

Да, через 38 минут после открытия торгов.

 
А писал кто Финаму по поводу отсутствия фьючерсов прошлых лет?
 
Aleksey Vyazmikin #:
А писал кто Финаму по поводу отсутствия фьючерсов прошлых лет?

Я - нет. Последнее время они мне не особо требуются, хотя я был бы рад их наличию. Но, думаю, это решается не на уровне команды, обеспечивающей работу MT5, с которыми я общаюсь.

 
JRandomTrader #:
Но, думаю, это решается не на уровне команды, обеспечивающей работу MT5, с которыми я общаюсь.

Почему нет? Кажется, что это вопрос лени, а не юридических преград или существенных финансовых затрат.

 
Aleksey Vyazmikin #:

Почему нет? Кажется, что это вопрос лени, а не юридических преград или существенных финансовых затрат.

Это повышает требования к железу, как по объёму хранения, так и по производительности стораджа.

Но в следующий раз я задам этот вопрос, если не забуду.

Предлагаю и вам с своей стороны поинтересоваться у них этим.

 
JRandomTrader #:
это решается не на уровне команды, обеспечивающей работу MT5, с которыми я общаюсь

Если вы с ними "в друзьях", попросили бы лучше сделать аналитику по статусу сделки (тейкер/мейкер). Эту инфу невозможно достать из МТ5, а брокерскими отчетами в Финаме пользоваться крайне неудобно.

 
Dmi3 #:

Если вы с ними "в друзьях", попросили бы лучше сделать аналитику по статусу сделки (тейкер/мейкер). Эту инфу невозможно достать из МТ5, а брокерскими отчетами в Финаме пользоваться крайне неудобно.

Не "в друзьях", но о проблемах MT5 (и только MT5), которые мне мешают, сообщаю, реагируют.

Про аналитику - не понял, где это надо сделать.

 
JRandomTrader #:

Не "в друзьях", но о проблемах MT5 (и только MT5), которые мне мешают, сообщаю, реагируют.

Про аналитику - не понял, где это надо сделать.

Идеально ввести еще один столбец во вкладке "История" 

 

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