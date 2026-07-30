MT5 стал доступен в Финам - страница 83
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Обещали разобраться.
Хм, торги-то сегодня есть, а вот сервера MT5 в Финаме, похоже, не в курсе, не принимают ордера.
Обещали разобраться.
разобрались
разобрались
Да, через 38 минут после открытия торгов.
А писал кто Финаму по поводу отсутствия фьючерсов прошлых лет?
Я - нет. Последнее время они мне не особо требуются, хотя я был бы рад их наличию. Но, думаю, это решается не на уровне команды, обеспечивающей работу MT5, с которыми я общаюсь.
Но, думаю, это решается не на уровне команды, обеспечивающей работу MT5, с которыми я общаюсь.
Почему нет? Кажется, что это вопрос лени, а не юридических преград или существенных финансовых затрат.
Почему нет? Кажется, что это вопрос лени, а не юридических преград или существенных финансовых затрат.
Это повышает требования к железу, как по объёму хранения, так и по производительности стораджа.
Но в следующий раз я задам этот вопрос, если не забуду.
Предлагаю и вам с своей стороны поинтересоваться у них этим.
это решается не на уровне команды, обеспечивающей работу MT5, с которыми я общаюсь
Если вы с ними "в друзьях", попросили бы лучше сделать аналитику по статусу сделки (тейкер/мейкер). Эту инфу невозможно достать из МТ5, а брокерскими отчетами в Финаме пользоваться крайне неудобно.
Если вы с ними "в друзьях", попросили бы лучше сделать аналитику по статусу сделки (тейкер/мейкер). Эту инфу невозможно достать из МТ5, а брокерскими отчетами в Финаме пользоваться крайне неудобно.
Не "в друзьях", но о проблемах MT5 (и только MT5), которые мне мешают, сообщаю, реагируют.
Про аналитику - не понял, где это надо сделать.
Не "в друзьях", но о проблемах MT5 (и только MT5), которые мне мешают, сообщаю, реагируют.
Про аналитику - не понял, где это надо сделать.
Идеально ввести еще один столбец во вкладке "История"